Online návštěva za mřížemi zůstala. Rodina se může s vězněm spojit i bez počítače

Co se stane, pokud matka samoživitelka skončí ve vězení a její nezletilý syn následně putuje do dětského domova na druhém konci republiky? Nejspíše nebudou mít možnost se setkávat: Na návštěvu syn sám nebude moci přijet, navíc moci přijít do vězení může jen s doprovodem dospělé osoby. A vybavení, které by mu umožnilo se s matkou spojit online, je zcela mimo jeho možnosti.

„Pro spoustu blízkých je návštěva věznice často nemožná, ať už z finančních či časových důvodů nebo kvůli nemoci a podobně,“ říká prezidentka Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) Jana Smiggels Kavková.