Konec ruiny. Z Mockerových domů na Hradě bude edukační centrum pro mládež

Jan Bohata
  13:24
Poslední nevyužité a chátrající prostory v areálu Pražského hradu, Mockerovy domy, získají nové využití. Po rekonstrukci se někdejší jídelna změní na Edukační centrum pro děti a mládež, které na Hradě chybí. Správa Pražského hradu (SPH) aktuálně vyhlašuje architektonickou soutěž pro tuto stavební akci.
V novogotických Mockerových domech na Pražském hradě by mohlo vzniknout...

V novogotických Mockerových domech na Pražském hradě by mohlo vzniknout edukační centrum. (12. listopadu 2025) | foto: ČTK

V novogotických Mockerových domech na Pražském hradě by mohlo vzniknout...
V novogotických Mockerových domech na Pražském hradě by mohlo vzniknout...
V novogotických Mockerových domech na Pražském hradě by mohlo vzniknout...
V novogotických Mockerových domech na Pražském hradě by mohlo vzniknout...
33 fotografií

„Rozhodli jsme se dát objektu jinou, novou náplň než gastro provoz. Na Hradě chybí prostory pro mládež, i když tu v minulosti byly. Proto jsme zde plánujeme vybudovat edukační centrum,“ vysvětlil Pavel Vyhnánek, ředitel SPH.

Architektonická soutěž odstartuje příští týden, její vítěz by měl být znám na jaře 2026. Stavaři podle předpokladu nastoupí do práce roku 2028, hotovo bude podle předpokladu o půldruhého roku později s náklady ve výši cca desítek milionů korun.

Na invenci architektů je, jak si poradí s výzvou v podobě památkového objektu uprostřed Hradu. „Nezanedbatelná část Mockerova díla se zachovala,“ řekla Féret. K objektu náleží také zanedbaný dvorek skrytý za v jádru gotickou částí hradby.

Český výletník: Paradoxy, bizáry, exotika. Co nabízí našinci Pražský hrad

Edukační prostory se podle předpokladu budou nacházet v patře, spodní prostory poslouží veřejnosti. Kapacitu mají mít okolo 150 dětí. „Představujeme si, aby v nich naráz mohly fungovat vedle sebe dva programy pro dvě skupiny dětí,“ vysvětlila Barbora Féret, vedoucí oddělení realizace staveb SPH.

Specializované centrum pro děti a mládež na Hradě zatím neexistuje a je pro ně třeba improvizovaně využívat dostupné místnosti. „Nemůže dosud pracovat tak, jak bychom si přáli, to se se vznikem edukačního centra změní. Součástí programu se stane nejen historie Hradu, ale také výchova k občanství, dějepis s kultura. Ty se zde budou báječně rozvíjet,“ sdělila Lucie Vobořilová, vedoucí oddělení vzdělávání SPH.

Na program sem bude ale možné zajít již o adventu, kdy zde vystoupí bratři Formanové.

Pražský hrad není jarmark, říká expertka. Připravila manuál pro proměnu areálu

Objekt vznikl v 80. letech 19. století podle projektu slovutného architekta Josefa Mockera pro svatovítské kanovníky. Typickým pro něj jsou režné cihly. V 50. letech 20. století jim byl zabrán a změněn na jídelnu. Ta zde fungovala ještě před třemi lety.

