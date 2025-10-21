Mobily musejí být zamčené ve skříňkách. Ve školách už kvůli nim volali i policii

Ale i ve Středočeském kraji přibývá škol, které mobily dětem omezují.

Robert Božovský
  18:00
Přibývá škol, které telefony zakazují, některé ale volí cestu tolerance. Na soukromé obchodní škole Digital Academy v Kutné Hoře mají studenti jasno, co s mobilem před každou hodinou –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ vypnout a uložit do prosklené skříňky ve třídě. Telefon si mohou zapnout až o přestávce nebo po skončení vyučování. Je to ale správně?

Škol, v nichž platí úplný zákaz mobilů, a to včetně přestávek, přibývá. Uvedená akademie ale zvolila tolerantnější přístup. „O přestávkách má našich přibližně 220 studentů mobily povoleny. K úplnému zákazu se nepřikláním. Telefony totiž používají i pro výuku. Mají v nich uložené rozvrhy hodin, elektronické domácí úkoly nebo testy. Prosklenými skříňkami jsme se inspirovali v naší partnerské škole v Holandsku a systém se nám osvědčil,“ řekla redakci iDnes ředitelka školy Mária Václavíková.

Žádným problém s ním nemají studenti ani jejich rodiče. Měli zde zatím jen jednu žádost o výjimku, a to od ukrajinské maminky studentky, aby mohla být dívka v neustálém kontaktu s rodinou v napadené zemi. Škola se s ní nakonec dohodla, že i ona bude svůj aparát vkládat spolu s ostatními do skříněk.

Dnes už takové postupy nejsou v pořádku. Nyní učitelé žáky po škole nechat nemohou. Bylo by to v rozporu s platným školským zákonem.

JUDr. Jakub Svoboda, Ph.D.advokát

