Škol, v nichž platí úplný zákaz mobilů, a to včetně přestávek, přibývá. Uvedená akademie ale zvolila tolerantnější přístup. „O přestávkách má našich přibližně 220 studentů mobily povoleny. K úplnému zákazu se nepřikláním. Telefony totiž používají i pro výuku. Mají v nich uložené rozvrhy hodin, elektronické domácí úkoly nebo testy. Prosklenými skříňkami jsme se inspirovali v naší partnerské škole v Holandsku a systém se nám osvědčil,“ řekla redakci iDnes ředitelka školy Mária Václavíková.
Žádným problém s ním nemají studenti ani jejich rodiče. Měli zde zatím jen jednu žádost o výjimku, a to od ukrajinské maminky studentky, aby mohla být dívka v neustálém kontaktu s rodinou v napadené zemi. Škola se s ní nakonec dohodla, že i ona bude svůj aparát vkládat spolu s ostatními do skříněk.
Dnes už takové postupy nejsou v pořádku. Nyní učitelé žáky po škole nechat nemohou. Bylo by to v rozporu s platným školským zákonem.