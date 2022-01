Mobilní pošta lidi láká, zatím ale do obcí dorazí jen čtyřikrát

Velká dodávka s logem České pošty brázdí celý leden vybrané obce na Mělnicku a Mladoboleslavsku. Pojízdná kancelář s velkou boční přepážkou zastavuje obvykle na návsi nebo poblíž obecního úřadu v obcích, které se s poštou předem dohodly a uzavřely smlouvu.

„Poskytujeme jim místo a napojení elektřiny, to máme ve smlouvě,“ vysvětluje starostka obce Tuhaň na Mělnicku Marcela Čechová.

Právě tam se v pondělí poštovní vůz zastavil dopoledne jako první. Posádka, kterou tvoří Dagmar Nepilová a její kolegyně, vyráží každé všední ráno ze základny v Mělníku, tam se také později odpoledne po náročné túře po obcích vrací.

Obyvatelé obcí jsou o této službě informováni prostřednictvím obecního rozhlasu, místního webu anebo vývěskou.

Mobilní pošta nesupluje běžný režim doručování - dopisy, balíky nebo třeba důchod pošta dováží lidem domů jako obvykle. Zajišťuje ale služby, které jsou poskytovány pouze v kamenných pobočkách, jež v menších vesnicích nejsou.

Řečí úřední to znamená, že zprostředkuje poslání listovních i balíkových zásilek, platby i výplaty poukázek a zajistí také výběry hotovosti jako na standardní poště. Využít je možné i služeb Poštovní spořitelny.

Jednou za týden

A zájem je značný, v každé obci přijde nejméně desítka klientů. Nejčastěji – jako v Tuhani – přicházejí platit složenky a posílat dopisy, na odbyt jdou ale také časopisy.

Kam zajíždí mobilní pošta Pondělí: Čečelice (v 8.45), Konětopy (v 10.10), Lhota (v 11.20), Nedomice (ve 13.05) Úterý: Skorov (v 9.00), Kochánky (v 10.15), Zdětín (v 11.25), Košátky (ve 13.25) Středa: Tuhaň (v 8.35), Zálezlice (v 10.10), Hostín u Vojkovic (v 11.20), Všestudy (v 13.05) Čtvrtek: Dolany nad Vltavou (v 8.55), Chvatěruby (v 10.10), Zlončice (v 11.15), Postřižín (ve 12.55), Kozomín (ve 14.00) Pátek: Želízy (v 8.35), Tupadly (v 10.00), Vidim (v 11.10), Dolní Zimoř (ve 12.55). V závorce je orientační naplánovaný čas příjezdu, otevřeno je obvykle půl až tři čtvrtě hodiny.

Zdroj: ČP

„Dnes tady pošta byla podruhé a ohlas občanů je opravdu pozitivní, využívají to především starší lidé a senioři, pro které je náročné jezdit až do Prahy, Mělníka nebo do sousední obce Kly, tam má pošta upravenou otevírací dobu,“ hodnotila starostka Čechová.

Nová mobilní služba se líbí i v Zálezlicích, kam v pondělí přijela rovněž podruhé. Lidé jsou však zklamaní, že jak rychle k nim mobilní pošta začala jezdit, tak rychle zase přestane. Prozatím byl totiž provoz naplánován pouze na měsíc, tedy zhruba do konce ledna.

Jen měsíc? Proč?

„Pro lidi je to trochu zklamání. Dělali jsme maximum pro propagaci, dali jsme to na Facebook, roznesli letáky - a hned první den přišlo dost lidí, dnes také, lidem by se to líbilo nastálo,“ řekl starosta Zálezlic Jiří Čížek. „Že pošta přijede čtyřikrát, je málo, lidé si na to akorát zvyknou, ale najednou zase bude konec,“ dodává.

Vedení České pošty vysvětluje, že momentálně jde o zkušební provoz. Se službou státní podnik začal loni v únoru po rozhodnutí vlády o omezení pohybu v okresech, které byly nejvíce postiženy koronavirem, tedy na Trutnovsku, Chebsku a Sokolovsku.

Poté se dvě operativní jednotky na měsíc přesunuly do jižních Čech a do Pardubického kraje. Od 3. května působily měsíc v Libereckém kraji a na Vysočině.

Postupně si takto mobilní poštu vyzkoušeli v podstatě ve všech krajích a v mnoha okresech, aktuálně právě na Mladoboleslavsku a Mělnicku.

Podle zjištění MF DNES by to však ve středních Čechách nakonec nemuselo být naposledy. „Je pravda, že momentálně máme jen dvě tato auta, která jsou v každé lokalitě jeden měsíc. Plánujeme ale rozšířit tuto flotilu o dalších pět vozidel, tedy pět mobilních pošt. Díky tomu by v daných lokalitách mohly zůstat i delší období,“ řekl mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Do současnosti pošta testovala, jaký je v daných regionech o mobilní službu zájem, jaké činnosti jsou nejvíce žádány, co například přidat, a co je naopak zbytečné. Také bylo třeba otestovat, zda nebudou nějaké technické problémy.

„Výsledek je, že se to vyplatilo, o službu je skutečně zájem, právě proto přikoupíme již zmiňovaných dalších pět vozidel, aby mohla v daném regionu setrvat po delší dobu,“ doplnil Vitík. Nové vozy chce podle něho pošta nakoupit ještě letos, přesný termín, kdy by mohly vyrazit za klienty, ale zatím znám není.