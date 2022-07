Lidé si často přejí umřít doma, kraj proto víc podpoří mobilní hospice

Zůstat do poslední chvíle v prostředí, kde se cítíme dobře – nejlépe doma – a nebýt na obtíž svým blízkým. Je to přání většiny umírajících – v Čechách až osmdesáti procent. Podle statistik se to ale plní jen menšině. Změnu však může přinést paliativní péče a její podpora. Středočeské hejtmanství tak zdvojnásobilo částku, kterou přispívá na paliativní a hospicovou péči.