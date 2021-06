Pražské radnice uzavírají smlouvy s JCDecaux, i když město ji neprodlouží

Společnost JCDecaux má smlouvu s magistrátem, která na konci června skončí a město ji neplánuje prodloužit. Firma na základě smlouvy z roku 1994 provozuje asi 900 přístřešků, platí za to magistrátu nájem a výměnou na nich může prodávat reklamu.



Minulé vedení města smlouvu označilo za nevýhodnou, což firma odmítla. Současná reprezentace města rozhodla, že mobiliář nahradí vlastním.



Podle mediálního zástupce společnosti Jiřího Chvojky se však dohoda s městem netýká asi 200 přístřešků, které jsou na pozemcích městských částí.



„Nabídli jsme městským částem, že do doby jejich výměny za nový design budeme zastávky provozovat za stejných podmínek, za jakých je dočasně provozujeme pro hlavní město,“ uvedl. Jinak by podle něj firma musela mobiliář ke konci smlouvy 30. června odstranit.

Nestandardní podmínky

Podle dohody s magistrátem má firma podle dřívějších informací městu nadále platit nájemné, které se bude snižovat s počtem přístřešků. Návrh smlouvy pro městské části podle Chvojky nájemné nezahrnuje, firma bude jen na své náklady přístřešky udržovat.

Podle prezidenta Asociace komunikačních agentur Jana Binara jsou takové podmínky nestandardní.



„Standardně má být pronájem hrazený penězi nebo jiným na peníze snadno převeditelným plněním. Je důležité, aby vše bylo maximálně transparentní. Za pronájem ploch inzerentům jsou inkasovány peníze, část z nich by měla jít majiteli pozemků/plochy,“ sdělil. Podle Chvojky na více než polovině přístřešků reklama není.

Smlouvy s firmou již uzavřely nebo se chystají uzavřít Praha 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 nebo 11. Například Praha 11 podepsala smlouvu bez nájemného a teď se ho snaží dodatečně vyjednat.

„V době, kdy jsme dohodu o spolupráci uzavřeli, ještě neexistoval precedent, kdy by jiná městská část měla se společností JCDecaux nastavenou placenou spolupráci,“ uvedla mluvčí radnice Anna Kočicová.



Nájemné si vyjednala také například Praha 6. „Za části pozemků pod třemi stanicemi MHD činí celkem devět tisíc korun za rok,“ sdělil její mluvčí Jiří Hannich. Dodal, že radnice plánuje pozemky převést na magistrát a poté smlouvu vypovědět.



Řešení pouze na dva měsíce

Zástupci oslovených radnic vesměs kritizují magistrát za to, že včas nezajistil nové přístřešky.



„Praha 2 byla postavená před rozhodnutí, a to buď uzavřít dohodu s JCDecaux, nebo dopustit, že k 30. červnu budou přístřešky odstraněny bez náhrady,“ uvedla mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová.



„Pokud by magistrát včas vybral provozovatele městského mobiliáře, nemuselo k této situaci dojít,“ sdělila mluvčí Prahy 9 Marie Kurková.



Některé radnice se nicméně rozhodly smlouvu neuzavřít, jako například Praha 10. Podle jejího mluvčího Jana Hamrníka to vedení městské části nepovažuje za efektivní.

Za ne úplně šťastný označil postup radnic v České televizi primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Podle radního pro majetek Jana Chabra (TOP 09) magistrát radnicím doporučil, aby smlouvy uzavíraly na neurčito s krátkou výpovědní lhůtou.



Chabr dodal, že se jedná operativní opatření. V případě, dlouhé výpovědní lhůty by potom už šla proti strategii magistrátu města. Podle Chojky by výpovědní lhůta neměla překročit dva měsíce a o její prodlužování firma usilovat nebude.

Dodavatel městských přístřešků by měl být podle šéfa firmy Technologie hlavního města Prahy (THMP) Tomáše Jílka vybraný do konce měsíce, první se mají v ulicích objevit koncem roku. Městské části podle Jílka dostanou možnost se do výměny zapojit, ale město je do toho nemůže nutit.

Firma JCDecaux předloni nepravomocně prohrála soud s pražským dopravním podnikem o provozu reklamy v MHD. Soud dal podniku za pravdu v tom, že je smlouva neplatná. Odvolací soud věc loni vrátil k novému projednání kvůli technickému pochybení v části původního rozsudku. DPP trvá na neplatnosti kontraktu a firma JCDecaux kvůli tomu zahájila s ČR mezinárodní arbitráž.



Jiří Chvojka pro IDNES.cz uvedl, že firma vzala na vědomí, že se bude stahovat z městských pozemků. Firma také nedávno figurovala jako právnická osoba mezi odsouzenými za manipulaci při pronájmu reklamních ploch v metru. Odsouzení vinu odmítli, věc bude dále řešit odvolací soud.