VIDEO: Neznáte ho? Muž si přivlastnil mobil nalezený v taxi, hledá ho policie

Autor:
  16:01
Policie pátrá po zatím neznámém muži, který si koncem srpna přivlastnil telefon nalezený na zadním sedadle vozidla taxi služby. Zapomněla ho tam žena, která krádež později ohlásila. Ve snaze identifikovat muže policie žádá o pomoc i veřejnost. Zveřejnila také záznam z kamery, který podezřelého zachytil při činu.

Když dva muži nastoupili do taxíku, jeden z nich zaznamenal mobilní telefon na sedadle. Po chvíli si zařízení strčil do kapsy. Mladá žena se pokoušela na telefon dovolat, ale do sluchátka se ozvalo jen několik nadávek.

Muž se nijak nesnažil vypátrat majitele telefonu ani nález neoznámil řidiči. Poškozené tímto vznikla škoda až 30 tisíc korun. V důsledku toho je podle mluvčího policie Richarda Hrdiny podezřelý ze spáchání trestného činu zatajení věci, za což mu hrozí trest až jeden rok za mřížemi.

Obtěžoval ženu, pak ji okradl. Policie pátrá po násilníkovi od pražského rybníka

,,Policisté z Jižního Města zajistili kamerový záznam z vozu, na kterém je počínání tohoto muže velmi dobře zachyceno. Do současné doby se jim ho však nepodařilo vypátrat, a tak žádají širokou veřejnost o pomoc. Pokud ho na záznamu poznáváte, volejte prosím linku 158. Stejně tak pokud poznáváte muže, se kterým podezřelý cestoval,“ žádá Richard Hrdina

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Novotného pustili z vězení. Stihl jsem samotku a pět kázeňských trestů, tvrdí

Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný ve čtvrtek opustil vazební věznici v Liberci. Odpykal si tři měsíce za porušení podmínky. Politik, který má pozastavené členství v ODS, do výkonu...

Cyklistka v Kolíně se na kamioňáka zlobila právem. Policie sdělila, co řidič provedl

Vybržďování řidiče kamionu cyklistkou v Kolíně má poměrně překvapivé vyústění. Podle policie se totiž také šofér dopustil několika přestupků tím, že v oblasti nerespektoval dopravní značení. Oba...

Nadával a urážel. Nemám s ním slitování, říká Fejk o konci Bobka v čele pražské zoo

Bývalý ředitel pražské zoologické zahrady Petr Fejk se vyjádřil k rezignaci svého nástupce Miroslava Bobka. Toho zaměstnanci kritizovali kvůli jeho chování. Podle Fejka měl Bobek pocit, že si s lidmi...

Jedinečná příležitost. Nahlédněte do unikátní vodárenské věže v pražské Michli

Vodárenská věž, postavená mezi lety 1906 až 1907, oplývá mnoha architektonickými detaily, které kombinují prvky moderny a geometrické secese. Milovníci architektury i pražských technických památek...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

VIDEO: Neznáte ho? Muž si přivlastnil mobil nalezený v taxi, hledá ho policie

Policie pátrá po zatím neznámém muži, který si koncem srpna přivlastnil telefon nalezený na zadním sedadle vozidla taxi služby. Zapomněla ho tam žena, která krádež později ohlásila. Ve snaze...

2. října 2025  16:01

Pražským řidičům chybí ohleduplnost a lidská slušnost, říká majitel autoškoly

Premium

Autoškoly se ve výuce nově zaměřují na chování k cyklistům. Od 21. září přibylo k nynějším 1 100 testovým úlohám pro zájemce o řidičský průkaz 24 nových videootázek. „Cyklisté a automobilisté jsou za...

2. října 2025

Za plánování vraždy exmanžela dostala pracovnice NKÚ 16 let, padly i další tresty

Za plánování vraždy bývalého manžela potrestal Městský soud v Praze pracovnici Nejvyššího kontrolního úřadu 16 lety vězení. Realitnímu makléři Michalu Ticháčkovi, který podle obžaloby slíbil, že...

2. října 2025  15:38

Obtěžoval ženu, pak ji okradl. Policie pátrá po násilníkovi od pražského rybníka

Pražští policisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po podezřelém muži, který na začátku letošního roku u Nepomuckého rybníka ve Stodůlkách sexuálně obtěžoval šestatřicetiletou ženu a poté jí...

2. října 2025  12:18

Začne výluka tramvají na Žižkově, osm linek nepojede ulicí Jana Želivského

Pražský dopravní podnik (DPP) začne o nadcházejícím víkendu s pracemi na modernizaci tramvajové trati v ulici Jana Želivského, kvůli kterým nepojedou od neděle do pondělí 15. prosince tramvaje v...

2. října 2025  12:11

Jágrik o svém vstupu do ligy: Spadla ze mě tíha, že musím někomu něco dokazovat

Výrazný pokrok ve své profesionální kariéře v posledních týdnech zaznamenal fotbalový brankář Adam Jágrik. Pětadvacetiletý odchovanec Velkého Meziříčí, který jedenáct let působil v jihlavském FC...

2. října 2025

Statenice čeká velký rozvoj. O jeho podobě budou obyvatelé hlasovat v referendu

Občané Statenic u Prahy se v referendu konaném zároveň s říjnovými volbami do Sněmovny vyjádří ke spolupráci s italským developerem Manghi Group. Odpovídat budou na otázky týkající se zajištění...

2. října 2025  11:44

Požár kuchyně na Kačerově. Seniorka se nadýchala zplodin, je v nemocnici

Kvůli požáru kuchyně v bytě zasahovali hasiči ve II. stupni požárního poplachu v ulici Při Trati na pražském Kačerově. Plameny uhasili a odvětrali zakouřené prostory. Před příjezdem jednotek lidé dům...

2. října 2025  10:22,  aktualizováno  11:17

Penta koupila pozemky na Nákladovém nádraží Žižkov, postaví na nich 530 bytů

Společnost Penta Real Estate koupila od Českých drah za 731 milionů korun pozemky v severní části areálu pražského Nákladového nádraží Žižkov. Na ploše 40 tisíc metrů čtverečních postaví 530 bytů,...

2. října 2025  11:17

Velký debut a hned trofej. Nový kouč USK: Byl jsem nervózní, až to bylo nepříjemné

Nahradit legendární Natálii Hejkovou, která navíc ve své poslední sezoně slavila triumf v Eurolize? Přetěžký úkol, ale Martin Bašta první důležitý krok zvládl. Basketbalistky USK Praha pod jeho...

2. října 2025  9:10

Novotného pustili z vězení. Stihl jsem samotku a pět kázeňských trestů, tvrdí

Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný ve čtvrtek opustil vazební věznici v Liberci. Odpykal si tři měsíce za porušení podmínky. Politik, který má pozastavené členství v ODS, do výkonu...

2. října 2025  8:19,  aktualizováno  9:02

Na opravě D10 pracují silničáři i v noci, aby snížili dopad na plynulost dopravy

Na opravě 3,5kilometrového úseku dálnice D10 a navazující 400metrové části Pražského okruhu pracují silničáři i za tmy. Cílem nočních směn je dodržet harmonogram a co nejméně negativně ovlivnit...

2. října 2025  8:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.