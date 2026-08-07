Dva senioři narazili do železničního přejezdu, jejich auto skončilo na boku

Jak redakci iDNES.cz potvrdila mluvčí středočeských policistů Michaela Richterová, kolem poledne v těsné blízkosti jednoho z železničních přejezdů v Mníšku pod Brdy havarovalo osobní vozidlo. V důsledku nárazu pak skončilo v příkopu na boku.
„Auto na kolejích přímo není, ale je v těsné blízkosti. V autě byly dvě osoby při vědomí. Jednalo se o seniory,“ sdělila mluvčí. Dodala, že dechová zkouška u řidiče byla negativní.
Podle informací redakce šlo o přejezd na silnici 116, nedaleko železniční stanice. Podle mluvčí středočeské záchranné služby Moniky Novákové ošetřili dva pacienty s tím, že žena byla ve voze zaklíněna a muž utrpěl pouze lehčí zranění.
To redakci potvrdil i mluvčí hasičů Středočeského kraje Dominik Pěnička s tím, že provedli protipožární opatření.
Mluvčí Správy Železnic Martin Kavka po druhé hodině doplnil, že místem vlaky momentálně nejezdí a probíhá tam vyšetřování a úklid nehody. Web SŽ pak oznámil ukončení opatření krátce po třetí hodině odpolední.
Místo nehody
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz