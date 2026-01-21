Požár vzal bydlení šedesátce lidí, ti spí v tělocvičně. Kraj řeší krizovou situaci

Autor:
  10:00
Zhruba šedesát lidí na Mladoboleslavsku, z toho více než polovina děti, musí přečkávat aktuální chladné dny v tělocvičně. Domov v obci Boreč jim totiž minulý týden vzal ničivý požár a oni se v nouzi přesunuli do vedlejšího Skalska. Neštěstím se zabývá Středočeský kraj, hejtmanka Petra Pecková dnes dopoledne přednese plán k řešení situace.
Fotogalerie3

Hasiči zasahují u hořícího domu v obci Boreč na Mladoboleslavsku. (15. ledna 2026) | foto: HZS Středočeského kraje

Podle dostupných informací požár vypukl v noci na 16. ledna v jedné z přízemních místností a rychle se rozšířil. Z domu hasiči evakuovali 59 lidí.

Při požáru budovy o rozměrech dvacet na pět metrů se zřítila střecha a následně celý objekt shořel. Z domu zbyly jen obvodové zdi. Při zásahu se zranili dva lidé, kteří byli převezeni do nemocnice.

Hasiči zasahují u hořícího domu v obci Boreč na Mladoboleslavsku. (15. ledna 2026)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Hasiči příčinu neuvedli, nicméně obyvatelé mají jasno. „Švagr přišel v noci, nevím, co ho popadlo, polil se benzínem a vylil i benzín do kamen, to hned chytlo, bouchlo a nedalo se už nic dělat,“ cituje server Novinky.cz muže, který v budově bydlel. Jeho švagr skončil v nemocnici s těžkými popáleninami.

Podle informací serverů Novinky.cz a Deník.cz pětapadesát evakuovaných, z nichž je 37 dětí, přebývá v tělocvičně v nedaleké obci Skalsko. Nejmladšímu z nich je sedm měsíců i některé další děti jsou ještě hodně malé.

„Vybíhali z domu bez oblečení, někdo i bez bot, vůbec nic jim nezůstalo,“ popsal pro server Novinky.cz starosta Borče Jiří Klučina.

Nedaleko Prahy hořel rodinný dům, na vině je patrně žhavý popel

„Tělocvična je dočasné řešení, tady se dá vydržet pár dní, museli jsme rychle vyřešit vytápění, ale není to nic dlouhodobého,“ řekl starosta Skalska Zdeněk Jakubec (nez.).

Najít nové ubytování pro zasažené bude podle Klučiny problém. „Jen dva lidé z celé skupiny byli ochotní jít samostatně, tak už jsou někde u příbuzných, ale ostatní chtějí zůstat spolu,“ sdělil pro Novinky. Rovněž podle Deníku dementoval spekulace o tom, že jde o obyvatele z vyloučené lokality.

Pomoc od lidí

Zasažení jsou tak aktuálně odkázání na solidární pomoc. „Momentálně nejvíc chybí asi spodní prádlo pro všechny, to nemohou dostat obnošené. Jinak sem lidi vozí oblečení, peřiny, někdo i hračky. Chybí také oblečení pro muže ve větších velikostech,“ uvedl velitel skupiny dobrovolníků Českého červeného kříže Václav Dědič.

Bleskovou sbírku vyhlásila i organizace LUMA Mladá Boleslav, prostřednictvím které Boleslavský Ošatník dodal pytle s oblečením. Ten v úterý na Facebooku uvedl, že oblečení má momentálně dostatek a lidem poděkoval.

Oblečení pro zasažené sbírala i samotná obec. Od 18. ledna však shání pouze školní pomůcky.

Hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková svolala na středeční ráno jednání se zástupci města Mladá Boleslav a dotčených obcí Boreč a Skalsko.

Obec Boreč

Obec Boreč

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Po nehodě s amputací na Smíchovském nádraží se nic nemění. Lidé dál riskují

Nejčtenější

Pražské urgenty byly kvůli ledovce přetížené, záchranka aktivovala traumaplán

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Pražská záchranka v úterý kvůli ledovce aktivovala tzv. neúrazový traumaplán. Rychleji pomohl prioritizovat péči pacientům. Záchranáři od rána vyjížděli ke stovce případů. I urgentní příjem FN Motol...

Po nehodě s amputací na Smíchovském nádraží se nic nemění. Lidé dál riskují

Zatáčka u výjezdu ze Smíchovského autobusového nádraží, kde ráno autobus srazil...

Čtvrteční tragická nehoda na Smíchovském nádraží znovu upozornila na dlouhodobě nebezpečný a nepřehledný úsek, kde se mísí intenzivní autobusová doprava s chodci. Ve čtvrtek ráno srazil autobus ženu,...

Konec konfliktů s černými pasažéry? Revizoři v okolí Prahy vytasili novou zbraň

Revizoři ve Středočeském kraji budou nově vybaveni přenosnou kamerou. Dopravní...

Po umožnění nástupu všemi dveřmi na regionálních spojích mezi Prahou a Středočeským krajem přichází Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) s další novinkou. Revizoři jsou nově vybaveni malými...

Když se na Prahu sesype sníh, je to úžasný pohled. Odtud ji neuvidíte

Výhledy od BTS společnosti Cetin na střeše hotelu Marriott

Nedávná sněhová nadílka byla pro centrum Prahy neobvyklá a my toho hbitě využili. Se zástupci společnosti Cetin a operátora O2 se podařilo operativně domluvit návštěvu vybrané pražské základnové...

Policisté v Praze stříleli po ujíždějícím autě. Řidič utekl, hledají ho

Při policejní honičce na Praze 4 policisté osobnímu vozidlu prostřelili...

Střelbou skončila ve středu ráno snaha policistů o běžnou kontrolu vozidla v Praze 4. Řidič na výzvu nezastavil a začal ujíždět. Policisté při pronásledování byli nuceni použít služební zbraň a...

Požár vzal bydlení šedesátce lidí, ti spí v tělocvičně. Kraj řeší krizovou situaci

Hasiči zasahují u hořícího domu v obci Boreč na Mladoboleslavsku. (15. ledna...

Zhruba šedesát lidí na Mladoboleslavsku, z toho více než polovina děti, musí přečkávat aktuální chladné dny v tělocvičně. Domov v obci Boreč jim totiž minulý týden vzal ničivý požár a oni se v nouzi...

21. ledna 2026

Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí jsou bez tepla, havárie komplikuje i dopravu

V pražské ulici Na Padesátém prasklo potrubí.2 (21. ledna 2026)

Kvůli netěsnosti na potrubí v Praze 10 jsou od časného středečního rána bez dodávek tepla a teplé vody tisíce lidí v části Vršovic a Strašnic. Havárie má vliv i na provoz v ulici Na Padesátém, kde je...

21. ledna 2026  8:50,  aktualizováno  9:31

Chválil Slavii, v Praze chtěl trénink kvůli zimě. Aspoň všichni budou běhat, řekl Flick

Trenér Barcelony Hans Flick na tiskové konferenci před utkáním se Slavií.

Brazilský útočník Raphinha měl obličej zahalený do nákrčníku a na hlavě čepici, že mu byly vidět jen oči. I většinu jeho spoluhráčů byste na hřišti těžko rozeznávali. Když kouč Hansi Flick před...

20. ledna 2026  19:30

Hádka na ubytovně se zvrhla. Muž vytáhl nůž na druhého, ten útok nepřežil

ilustrační snímek

Tragédií skončila hádka mezi dvěma muži, která se strhla v noci na úterý na ubytovně v pražských Záběhlicích. Jeden na druhého vytáhl nůž a ubodal ho. Útočníka police zadržela a podezírá ho z vraždy.

20. ledna 2026  15:23,  aktualizováno  16:50

Trpišovský před Barcelonou: Nejhorší je, když hráči musíte říct, že není v sestavě

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci před utkáním Ligy...

Před zápasem proti Barceloně trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský zavzpomínal na dávné časy. „Když mi bylo osmnáct, pětadvacet, třicet, nenapadlo by mě, že bych někdy hrál proti...

20. ledna 2026  16:32

Autobus v Letňanech narazil do sloupu, řidič patrně zkolaboval. Sedm zraněných

V pražských Letňanech narazil autobus do sloupu. (20. ledna 2026)

Pražské záchranné složky vyjížděly v úterý odpoledne k nehodě autobusu v pražských Letňanech. Řidič při jízdě pravděpodobně zkolaboval. Zraněných je nejméně sedm lidí. Nehoda omezila provoz.

20. ledna 2026  14:52,  aktualizováno  15:24

Poslední oběť „popravčího“. Vražda v hotelu vyústila v pád Kolínského gangu

Premium
Poslední oběť zavraždil v hotelu ve Valašském Meziříčí.

Sedmnáctý leden 1996 mohl být pro pokojskou v hotelu Apollo ve Valašském Meziříčí obyčejným pracovním dnem. Jenže když došla k pokoji 318, zarazil ji ucpaný zámek, do kterého nemohla vsunout klíč....

20. ledna 2026

Přijeli pro podpis až z Německa, ale měli smůlu. Jaký byl přílet Barcelony do Prahy?

Ihned po příletu do Prahy zamířili barcelonští fotbalisté do přistavených...

Nejdřív vyrazilo jen pár zkušených nadšenců, záhy se ale k venkovnímu plotu s výhledem na dráhu vrhl celý dav. „Už přistáli,“ ozývalo se postupně podle toho, kdo zrovna kontroloval aplikaci na...

20. ledna 2026  13:46,  aktualizováno  14:29

Požár na Žižkově má druhou oběť, žena zemřela v nemocnici. Je nařízená pitva

Zásah všech jednotek IZS u požáru bytového domu na pražském Žižkově. (19. ledna...

Pondělní požár ve sklepě bytového domu v Přibyslavské ulici v Praze 3 má druhou oběť. Zatímco jedna žena zemřela na místě, druhou záchranáři oživovali a převezli do nemocnice. I tato pacientka však...

20. ledna 2026  13:35

Napadl ženu při půjčování sdíleného auta, policie útočníka zadržela a obvinila

Kriminalisté zadrželi muže podezřelého z přepadení ženy v autě

Policisté i díky pomoci veřejnosti dopadli sedmatřicetiletého muže, který koncem listopadu na pražském Žižkově napadl ženu při půjčování sdíleného auta. Zaútočil na ni uvnitř vozu, žena se vysmekla a...

20. ledna 2026  13:17

Pád muže do kolejiště zastavil část metra, zůstal zaklíněný pod vozem

Provoz části linky metra C omezil střet soupravy s mužem. (20. ledna 2026)

V úseku linky C mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání nejezdilo přes hodinu metro. Důvodem byl střet soupravy s mužem ve stanici Hlavní nádraží. Záchranáři ho ve vážném stavu převezli do...

20. ledna 2026  10:36,  aktualizováno  11:30

Hledal jsem, co by šlo prodat, přiznal muž zaseknutý v kontejneru. Vytáhli ho hasiči

Smíchovští hasiči vyprošťovali muže zaseknutého v kontejneru. (19. ledna 2026)

Smíchovští hasiči v pondělí odpoledne vyprošťovali muže, který se zasekl v kontejneru na elektroodpad. Podle svých slov se tam snažil najít něco, co by mohl zpeněžit, jelikož je již více než půl roku...

20. ledna 2026  9:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.