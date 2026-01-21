Požár vzal bydlení šedesátce lidí, ti spí v tělocvičně. Kraj řeší krizovou situaci

Podle dostupných informací požár vypukl v noci na 16. ledna v jedné z přízemních místností a rychle se rozšířil. Z domu hasiči evakuovali 59 lidí.
Při požáru budovy o rozměrech dvacet na pět metrů se zřítila střecha a následně celý objekt shořel. Z domu zbyly jen obvodové zdi. Při zásahu se zranili dva lidé, kteří byli převezeni do nemocnice.
Hasiči příčinu neuvedli, nicméně obyvatelé mají jasno. „Švagr přišel v noci, nevím, co ho popadlo, polil se benzínem a vylil i benzín do kamen, to hned chytlo, bouchlo a nedalo se už nic dělat,“ cituje server Novinky.cz muže, který v budově bydlel. Jeho švagr skončil v nemocnici s těžkými popáleninami.
Podle informací serverů Novinky.cz a Deník.cz pětapadesát evakuovaných, z nichž je 37 dětí, přebývá v tělocvičně v nedaleké obci Skalsko. Nejmladšímu z nich je sedm měsíců i některé další děti jsou ještě hodně malé.
„Vybíhali z domu bez oblečení, někdo i bez bot, vůbec nic jim nezůstalo,“ popsal pro server Novinky.cz starosta Borče Jiří Klučina.
„Tělocvična je dočasné řešení, tady se dá vydržet pár dní, museli jsme rychle vyřešit vytápění, ale není to nic dlouhodobého,“ řekl starosta Skalska Zdeněk Jakubec (nez.).
Najít nové ubytování pro zasažené bude podle Klučiny problém. „Jen dva lidé z celé skupiny byli ochotní jít samostatně, tak už jsou někde u příbuzných, ale ostatní chtějí zůstat spolu,“ sdělil pro Novinky. Rovněž podle Deníku dementoval spekulace o tom, že jde o obyvatele z vyloučené lokality.
Pomoc od lidí
Zasažení jsou tak aktuálně odkázání na solidární pomoc. „Momentálně nejvíc chybí asi spodní prádlo pro všechny, to nemohou dostat obnošené. Jinak sem lidi vozí oblečení, peřiny, někdo i hračky. Chybí také oblečení pro muže ve větších velikostech,“ uvedl velitel skupiny dobrovolníků Českého červeného kříže Václav Dědič.
Bleskovou sbírku vyhlásila i organizace LUMA Mladá Boleslav, prostřednictvím které Boleslavský Ošatník dodal pytle s oblečením. Ten v úterý na Facebooku uvedl, že oblečení má momentálně dostatek a lidem poděkoval.
Oblečení pro zasažené sbírala i samotná obec. Od 18. ledna však shání pouze školní pomůcky.
Hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková svolala na středeční ráno jednání se zástupci města Mladá Boleslav a dotčených obcí Boreč a Skalsko.
