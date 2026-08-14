„Ruce! Na zem! Lehni si na zem!“ zní na záběrech zásahu, které policie zveřejnila na sociální síti. Zásahová jednotka přijela k muži do bytu, ze kterého vysílal, a za doprovodu hlasitých pokynů ho úspěšně zadržela.
Nenávistný ranní stream zaznamenali před týdnem v pátek mladoboleslavští policisté. „Ještě před pátou hodinou ranní živě vysílal na sociálních sítích několikaminutové video, ve kterém vyhrožoval skupině osob ublížením na zdraví a usmrcením,“ popsali policisté.
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Okamžitě proto začali jednat. Vypátrali nejen autora videa, ale také kde se právě nacházel. „A tak zatímco den začal živým vysíláním na sociálních sítích, pokračoval návštěvou, kterou zřejmě nečekal. Pro 43letého muže si přišla středočeská zásahová jednotka,“ uvedli policisté.
Ještě ten samý den kriminalisté muže obvinili hned ze dvou trestných činů: šíření poplašné zprávy a násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci. V případě odsouzení mu hrozí až tříletý pobyt ve vězení.
Bližší informace ohledně charakteru výhrůžek policie neuvedla. Mluvčí mladoboleslavské policie Barbora Schneeweissová to pro iDNES.cz odůvodnila tím, že konkretizace by mohla vyvolat další nenávistné reakce. Ze stejného důvodu nepřiblížila ani lokalitu, kde se zásah odehrál.
„Sociální sítě nejsou prostor bez pravidel. A výhrůžka nepřestává být výhrůžkou jen proto, že zazní online,“ upozorňuje policie.