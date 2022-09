Za pokus o vraždu se dohodl na osmi letech vězení, u soudu dělal cukrbliky

Státní zástupkyně Markéta Pánková u pražského městského soudu řekla, že při stanovení výše trestu přihlédla k Řeřichově mládí a k jeho upřímné lítosti. Trest v zákonné sazbě - tedy od deseti do 18 let odnětí svobody - by byl podle ní příliš přísný.

Mladík, který strávil nedávné 19. narozeniny ve vazební cele, mával v soudní síni známým a dělal obličeje před kamerami novinářů.

Senátu řekl, že ho jeho skutky mrzí a že už trestnou činnost nebude opakovat. Dodal, že ve vězení chce chodit do školy, aby mohl na svobodě nastoupit do zaměstnání.

Řeřicha podle obžaloby pobodal o rok mladšího kamaráda v noci na neděli 13. března v bytě v Přístavní ulici, kde byl na návštěvě. Po předchozí slovní i fyzické potyčce doběhl do kuchyně, kde si ze zásuvky vybral nůž s 21 centimetrů dlouhou a čtyři centimetry širokou čepelí.

Ozbrojený se vrátil do pokoje a svého soka se zeptal: „Tak co uděláš teď?“ Protivník ho shodil na zem, načež Řeřicha vstal a bodl kamaráda do trupu. Zasáhl při tom játra, žlučovod i plíci. Napadený nezemřel jen díky rychlému lékařskému zákroku v motolské nemocnici.

O měsíc dříve se Řeřicha vydal loupit do obchodního centra Harfa v Praze 8. Přinesl si s sebou krátkou střelnou zbraň. Hodinu před půlnocí pozoroval u vstupu do saunového světa dvojici recepčních, které počítaly tržbu.

Po odchodu posledních zákazníků na ženy namířil zbraň a se slovy „naval prachy“ chtěl přes pult sebrat obálku s penězi. Jedna z recepčních ale byla rychlejší a s tržbou utekla do zázemí. Řeřicha donutil druhou ženu odstoupit a zpod pultu vzal pouzdro se zhruba 12 tisíci korunami. Poté utekl.