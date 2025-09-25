Policie zná totožnost hazardéra z metra. Chlapci na spřáhle není ani patnáct let

Autor: ,
  19:37
Pražská policie vypátrala chlapce, který koncem srpna jezdil na spřáhle metra a následně utekl do tunelu. Jeho počínání tehdy zachytily kamery. Protože je mu méně než 15 let, nebudou vyšetřovatelé k případu sdělovat další informace, uvedla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Zároveň varovala před podobným nebezpečným jednáním, které může mít tragické následky.

Informaci o mladíkovi jedoucím na spřáhle metra dostala policie 26. srpna vpodvečer. Provoz na lince C musel být přerušen, protože mladík utekl do tunelu metra.

Ze záznamů bezpečnostních kamer policie zjistila, že chlapec poprvé vlezl na spřáhlo mezi vagony na Kačerově a jel na něm až do stanice Roztyly. Zde přešel podél stěny do přední části prvního vagonu, kde se opět zachytil spřáhla a jel na něm do stanice Chodov.

Jeden jel na spřáhle, další natáčel. Policie hledá výtečníky, kteří ochromili provoz metra

„Ze strany muže se jedná o zcela nepochopitelné hazardování s vlastním životem, kdy jeho jednání může mít v okamžiku pádu ještě mnohem závažnější následky,“ prohlásila dříve policejní mluvčí.

Kamery zachytily další dva muže, kteří se zřejmě s mladíkem na spřáhle znali. První před odjezdem metra oslovil řidiče a měl odvést jeho pozornost, aby mladíka při nasedání na spřáhlo neviděl. Další muž na Chodově natáčel mladíka na spřáhle na mobilní telefon.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Nebe nad Prahou rozčísl roj burácejících stíhaček. Unikátní show zhlédly tisíce lidí

Tisícům lidí se na pražských mostech naskytl výjimečný pohled na průlet dvou stíhaček JAS-39 Gripen a devíti proudových strojů legendární britské akrobatické skupiny Red Arrows. Přelet byl naplánován...

Dozimetr u soudu: Redl pouze přečetl prohlášení, přiznal drogy, ale korupci ne

U Obvodního soudu pro Prahu 9 začalo hlavní líčení v kauze Dozimetr. Stanula před ním skupina kolem vlivného podnikatele Michala Redla. Ten se svými spolupracovníky podle obžaloby ovlivňoval zakázky...

OBRAZEM: Nádhera ze vzduchu. Piloti Red Arrows ukázali fotky z letu nad Prahou

Nad Prahou ve čtvrtek proletěly letouny legendární britské akrobatické skupiny Red Arrows, které předvedly show s barvenými kouřovými efekty. Unikátní podívanou z centra metropole sledovaly tisíce...

Jako by to vytvořila AI. Houbaři v Brdech udivili gigantickým košem

Celý den chodila o uplynulém víkendu sedmičlenná skupina houbařů po lese v Brdech nedaleko Hostomic a sbírala hřiby, klouzky či ryzce do obřího koše o objemu téměř jednoho kubíku. Amatérský mykolog a...

Budík ve čtyři a pak na Hrad. Češi obdivují korunovační klenoty, fronty jsou kratší

Vystavené korunovační klenoty může opět obdivovat široká veřejnost. Někteří čekali ve frontě na Hradě od brzkých ranních hodin, neodradily je již poměrně nízké zářijové teploty ani mrholení. Jedna ze...

Policie zná totožnost hazardéra z metra. Chlapci na spřáhle není ani patnáct let

Pražská policie vypátrala chlapce, který koncem srpna jezdil na spřáhle metra a následně utekl do tunelu. Jeho počínání tehdy zachytily kamery. Protože je mu méně než 15 let, nebudou vyšetřovatelé k...

25. září 2025  19:37

Mladý cizinec před policisty skočil z balkonu, dopadl mimo hasičskou matraci

Kvůli neznámému muži sedícímu na zábradlí balkonu ve čtvrtém patře bytového domu vyjížděli ve čtvrtek ráno policisté do Italské ulici na pražských Vinohradech. Přivolala je náhodná kolemjdoucí z...

25. září 2025  17:34

Priske za návštěvu v kabině sudích trest nedostane. Není důvod, řekla disciplinárka

Trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske za návštěvu rozhodčích dlouho po skončení utkání v Hradci Králové trest nedostane. „Disciplinární komise neshledala důvod k zahájení disciplinárního řízení...

25. září 2025  17:03

Kraj sám moderní školy nepostaví. Pomohu mu, říká exministr a lídr ANO Plaga

Netají se ambicí vrátit se na post ministra školství, kde působil v letech 2017 až 2021. Mohl by tak v mnohém navázat na projekty, s nimiž tehdy započal ve Středočeském kraji. „Zasadil bych se, aby...

25. září 2025

Mordparta objasnila vraždu seniora v Kunraticích, v gangu cizinců byli i mladiství

Policie zadržela sedmičlennou skupinu vykradačů a násilníků, která podle ní stála za srpnovou vraždou seniora v pražských Kunraticích. Dva muže zadržela česká policie, zbývající pětici chytli...

25. září 2025  13:40,  aktualizováno  15:35

Do Česka míří Uniqlo. Japonská módní značka hledá místo v centru Prahy

Česko by se mělo v následujících letech dočkat příchodu japonské módní značky Uniqlo. Podle informací Hospodářských novin si nyní vybírá ze tří možných lokalit. Na otevření značkové prodejny si však...

25. září 2025  14:09

Lidé jsou proti demolici Schieszlovy vily. Spí tam bezdomovci, zlobí se architekt

Plánovaná přestavba a rekonstrukce dvou vil na Hřebenkách na pražském Smíchově, která začala v roce 2023 bouracími pracemi v jednom z domů, je kvůli žalobě a dalším námitkám místních obyvatel a...

25. září 2025  13:03

Mucha Muzeum se musí od původní instituce veřejně distancovat, nařídil soud

Mucha Muzeum, sídlící v pražském paláci Savarin, musí na svých webových stránkách a sociálních sítích přiznat, že není originálním muzeem, které se v Česku zabývá životem a dílem malíře Alfonse...

25. září 2025

Vltavská filharmonie by měla vzniknout co nejdřív, říká lídr STAN Dvořák

Kandidátku hnutí STAN v hlavním městě vede politický nováček Karel Dvořák, náměstek na ministerstvu spravedlnosti. Na Starosty opět dopadá stín korupční kauzy Dozimetr, která se v pondělí po letech...

25. září 2025  8:19

Pohárová ostuda Olomouce, vypadla s týmem ze čtvrté ligy. Sparta dala pět gólů

Šok ve fotbalovém poháru: obhájce trofeje Sigma Olomouc vypadla s týmem ze čtvrté nejvyšší soutěže. V třetím kole podlehla 2:3 Novým Sadům, klubu z olomoucké čtvrtě. Vypadly také prvoligové Teplice,...

24. září 2025  15:22,  aktualizováno  20:48

Libeňský most se nesmí zbourat, potvrdil Mlsna. Projekt na postavení repliky zastaven

Pražská Technická správa komunikací (TSK) nesmí zbourat historický Libeňský most a postavit jeho repliku. Předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna (ÚOHS) potvrdil původní rozhodnutí svých úředníků,...

24. září 2025  18:51

Zrcadlová kaple Klementina představuje vzácné rukopisy Kosmovy kroniky

Odhalit tajemství Kroniky Čechů učeného děkana svatovítské kapituly Kosmy lze nyní v Zrcadlové kapli v areálu Klementina. Od čtvrtka 25. září zde totiž začíná výstava s názvem Nejstarší rukopisy....

24. září 2025  18:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.