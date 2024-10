Až tři auta na rodinu. V Mladé Boleslavi je problém zaparkovat, rozšíří tu zóny

Podle údajů z registrů má průměrná rodina ve městě až tři osobní auta. Mnohdy proto, že kromě vlastního používají ještě i služební auto pro zaměstnance automobilky nebo další pronajaté rovněž od Škody Auto v rámci výhodného benefitu. Ne všechny tyto vozy přitom pravidelně jezdí a řada z nich trvale zabírá parkovací místa na ulicích.

Kromě nekonečných kolon tak město trápí i nedostatek parkovacích ploch. „Ať sem přijedete v kteroukoli denní dobu, najít alespoň jedno místo je téměř nemožné,“ ukazuje na dotaz redaktora iDNES.cz obyvatelka panelového domu špalír na obou stranách beznadějně zaplněné Tylovy ulice. Vítá proto, že se i sem rozšíří parkovací systém, který bude regulovat, kdo může svůj automobil odstavit.

„Zatím je to tak, že kdo nechce platit parkovné o kus dál v centru, tak dá auto sem zadarmo. A když je představení v divadle, případně nějaká akce tady v parku Výstaviště, tak tady nemáme šanci ani zastavit,“ ukazuje směrem k parku, který lemuje Tylovu ulici, v němž je i městské divadlo.

I proto ještě před blížícími se vánočními trhy, které do parku každoročně přitáhnou tisíce návštěvníků, zavede město v Tylově, Husově a Palackého ulici – tedy ve třech ze čtyř ulic, jež park obklopují – nový parkovací režim. „Jedná se o další etapu zavádění parkovacího systému. Oblast kolem parku Výstaviště, divadla a středních škol patří k extrémně zatíženým místům a je nutné ji řešit,“ uvedl jednatel společnosti Městské parkovací domy MB Jaroslav Šebek.

Musí žádat o parkovací kartu

„Zavedeme zde systém, jaký již funguje v lokalitě na Slovance nebo v okolí parku Štěpánka, kde s ním máme pozitivní zkušenosti,“ říká primátor Mladé Boleslavi Jiří Bouška. V Husově ulici jde o úsek od Havlíčkovy ulice po třídu Václava Klementa. Tylovy ulice se dotknou změny v celé délce. Režim tu bude smíšený a umožní tak i parkování návštěv. Ty ale budou časově omezené dobou stání na maximálně dvě hodiny. Omezení tam bude platit od pondělí do pátku.

Co bude dál Mladoboleslavský magistrát začal parkovací systém zavádět v centru města přesně před deseti lety. Tehdy ale změny vzbudily vlnu nevole, a dokonce vzniklo protestní politické uskupení Zvon. To se stavělo za tamní podnikatele a obyvatele, kteří se cítili diskriminováni tím, že musí za parkování platit, zatímco lidé v jiných částech nikoli. I kvůli tomu se další rozšiřování zabrzdilo. V poslední době s přibývajícím počtem aut a nedostatkem míst začalo město zóny zavádět v dalších ulicích, například na Slovance, ve Viničné ulici nebo nyní na Výstavišti. „Teď připravujeme další rozšíření, které upraví parkování až k Zalužanům přes celou Jičínskou a Laurinovu ulici,“ uvedl primátor Jiří Bouška. Nejvíce město váhá v oblasti sídliště Severní Město. „Tam určitě počkáme, až po rekonstrukci třídy V. Klementa, protože by mohl nastat kolaps,“ dodal Bouška.

Dlouhodobé stání bude umožněno jen rezidentům, kteří mají v ulici trvalé bydliště. Parkovací oprávnění dostanou jen na vůz, který vlastní, nebo k němu mají jiný právní vztah. Parkovací karta na jedno auto bude zdarma, na další vůz už budou muset místní platit tisíc korun za rok. Podnikatelé, kteří mají v ulici provozovnu, zaplatí za druhé auto 5 tisíc korun a za třetí a další 10 tisíc korun ročně. Kdo se chce poplatku vyhnout, musí parkovat jinde.

Kartu si mohou obyvatelé vyřídit přes organizaci Městské parkovací domy Mladá Boleslav, požádat stačí přes e-mail. Kdo nechá auto na rezidentní zóně déle než dvě hodiny bez patřičného oprávnění, vystavuje se riziku pokuty. Stejně jako stávající i nové zóny bude pravidelně monitorovat speciální vůz se čtením registračních značek i strážníci.

Přestupků přibývá

Městská policie rozdává za stěrače rok od roku stále více výzev k vysvětlení přestupku při parkování. Jen loni to bylo 13 925 případů, což bylo o 1 259 více než v roce 2022. Kromě toho loni nechali strážníci 690 aut odtáhnout.

K regulaci dojde i v Palackého ulici, a to v úseku od Husovy po Jaselskou, kde ovšem nebude rezidentní zóna, ale režim zpoplatněného dlouhodobého návštěvnického stání, a to v pracovní dny od 8 do 18 hodin. První dvě hodiny tam budou za 20 korun, celý den za 50 korun.

Návštěvníci velkých akcí a divadla mohou využívat parkovací dům u úřadu práce nebo placené parkoviště na Českobratrském náměstí.