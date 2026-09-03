Mladá Boleslav se promění v galerii. Umění vznikne přímo v ulicích

Mladá Boleslav se na přelomu srpna a září znovu promění v otevřenou galerii. Festival nabídne týden, během něhož budou velkoformátová díla vznikat přímo před očima obyvatel.
První projekt se uskutečnil v roce 2005 a z původního setkání Woodoo Session postupně vznikl koncept Město=Galerie, který dnes propojuje současné umění s veřejným prostorem a místní komunitou.
„V Mladé Boleslavi můžeme díky spolupráci s Nadačním fondem Škoda Auto realizovat festival ve světovém měřítku,“ říká Lukáš Kladívko, kurátor a ředitel Město=Galerie.
Do Boleslavi letos dorazí výrazná jména domácí i zahraniční scény urban artu: Loomit, Hera, David Strauzz, Nico Cathcart, Kelly Towles, Maria Surducan nebo Toy_Box.
Návštěvníci budou moci sledovat jejich práci přímo v ulicích a vidět, jak se běžná místa postupně mění v umělecká díla. Maria Surducan navíc představí komiks věnovaný Karlu Zdeňku Límanovi, rodákovi z Mladé Boleslavi a architektovi rumunského královského dvora, a vytvoří mural inspirovaný jeho příběhem.
Festival ale není jen přehlídkou známých autorů. Toy_Box připraví ve vnitrobloku v ulici 17. listopadu komunitní projekt, do něhož se budou moci zapojit místní obyvatelé a ovlivnit podobu výsledného díla.
Na 6. ZŠ a MŠ Jilemnického zase vznikne v rámci programu PPG Colorful Communities velkoformátová malba pod vedením Anny Herzig.
Program doplní event Město=Pohyb ve skateparku Betonárka se skateboardovým závodem, graffiti exhibicí a workshopem. Festival vyvrcholí Urban Art Graffiti Jamem na Tangentě, kde se na několik set metrů dlouhé ploše setkají desítky tvůrců.
„Veřejnost chceme pozvat, aby si užila celý týden tvorby v Mladé Boleslavi. Může vidět světové umělce při práci a na vernisáži se s nimi také osobně potkat,“ uzavřel Kladívko.
Umění tak vstoupí do každodenního života města.