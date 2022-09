Mladou Boleslav dál povede Nwelati, za dva roky se prohodí s Bouškou

Nwelati vede město od roku 2006. Lídři stran jednali o další spolupráci od sobotního večera.

„Byl to návrh, se kterým přišel vítěz voleb a my jsme ho akceptovali. Jsem rád, že koalice pokračuje na stejném půdorysu jako ta dosavadní,“ řekl Nwelati. Bouška zůstane prvním náměstkem primátora do jara 2024, poté bude primátorem.

Koalice ODS a TOP 09 byla ve volbách druhá s devíti mandáty, třetí STAN se čtyřmi mandáty. Podle koaliční smlouvy dostanou čtyři místa v radě členové vítězného uskupení, čtyři ODS, dvě STAN a jeden radní bude za Hlas pro Boleslav.