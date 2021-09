Polští policisté úspěšně snižují v Mladé Boleslavi kriminalitu cizinců

Polští policisté se s polskými pracovníky lépe dorozumějí, a mohou tak českým kolegům pomoci s řešením některých problémů.



„Má to především preventivní účinek. Cizinci si někdy myslí, že v jiné zemi uniknou pokutě či trestu, když páchají přestupky, že odjedou domů a nic se jim nestane. Když ale vědí, že zde zasahuje polská policie a jejich přestupky se zaznamenají a budou řešit i v Polsku, mají hned větší respekt,“ vysvětluje smysl hlídek náměstek mladoboleslavského primátora Robin Povšík (ČSSD).

Beze zbraní

I když aktuálně do Mladé Boleslavi přijeli jen dva polští policisté, podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) má i taková pomoc smysl. „Přítomnost polské policie je jednoznačně ku prospěchu věci, v posledním nasazení to bylo přes 100 případů, kdy pomáhali našim policistům,“ řekl Hamáček.

Každý z polských policistů vytvoří dvojici se svým českým kolegou, vzniknou díky tomu dvě samostatné hlídky, které budou moci řešit situace vzniklé s občany Polska.

„Tito kolegové nebudou vyzbrojeni, mají působit preventivně a spolu s našimi hlídkami zvyšovat počet policistů v ulicích. Budou sloužit s našimi policisty, kteří samozřejmě budou vyzbrojeni standardně,“ doplnil šéf mladoboleslavské policie Marek Jirouš.

S komunikací v hlídkách podle ředitele nebude problém, jeden z policistů Bartoloměj Duraj totiž přijel z Těšína a mluví poměrně dobře česky.

„Možnost pomáhat v Mladé Boleslavi nás velmi těší, je to nová zkušenost a zároveň i příležitost zdokonalit se v českém jazyce. Zároveň rádi přispějeme ke zvýšení bezpečnosti ve městě,“ řekl MF DNES policista Duraj. „Nebylo veselo,“ dodal na otázku, jak se s ním před odjezdem loučila jeho rodina.

Není to poprvé, co se v ulicích Mladé Boleslavi objevují zahraniční policisté. Kromě polských strážců zákona už zdejší obyvatelé potkávali i hlídky ze Slovenska. V posledním roce ale jejich příjezd a dlouhodobý pobyt komplikovala omezení spojená s pandemií koronaviru. „Je pravda, že Mladá Boleslav je specifické město, kde pracuje řada zahraničních, zejména agenturních pracovníků, problém s bezpečností řešíme již delší dobu a díky těmto opatřením se bezpečnost zvyšuje,“ uvedl Hamáček. „Velkou pomocí je v tom sama automobilka Škoda, která na různá opatření finančně i organizačně přispívá,“ dodal místopředseda vlády.

Polská komunita je v Mladé Boleslavi třetí největší po slovenské a ukrajinské. Podle šéfa mladoboleslavské policie Marka Jirouše ve městě přechodně žije více než 900 polských občanů. I proto je aktuálně toto město jediným ve středních Čechách, kde takový projekt policie zavedla. „Zatím se nic podobného na mezinárodní úrovni neplánuje, v současné covidové době to není jednoduché domluvit. Jsme proto rádi, že se nám to podařilo alespoň pro Mladou Boleslav, kde máme spolupráci osvědčenou a občané to kvitují,“ řekl ředitel středočeské policie Václav Kučera.

Zahraniční posily policie neplánuje zatím ani v Kolíně, kde také sídlí automobilka rovněž využívající zahraniční pracovníky. „Mezi kolínskou a mladoboleslavskou automobilkou je rozdíl. Škodovka je větší a je přímo ve městě, s tím souvisí specifické problémy, které Kolín v takové míře neprovází. Zatím tam s tímto programem nepočítáme,“ doplnil Kučera.

Hamáček připomněl, že podobnou spolupráci již využili i v jiných krajích, v Plzni například sloužili policisté z Rumunska a v Pardubicích z Bulharska.

Kriminalitu sráží řada opatření

Spolupráci s polskou stranou organizuje po dohodě s městem ministerstvo vnitra. Město se do programu zapojuje například nabídkou ubytování. Zvýšení bezpečnosti je ve čtyřicetitisícové Mladé Boleslavi v posledních letech prioritou.

100 počet případů, které řešili polští policisté při své minulé misi 2 měsíce zůstane dvojice policistů v Mladé Boleslavi

Bezpečnostní situace se podle vedení města zhoršovala především kvůli agenturním zaměstnancům. Ti ve městě pobývají obvykle bez rodin a ve volném čase si někteří krátí čas alkoholem či hazardem se všemi důsledky, které k tomu patří. Primátor Raduan Nwelati (ODS) v minulosti uvedl, že většinu přestupků ve městě páchají právě cizinci.

V poslední době ale podle ředitele Jirouše kriminalita klesla, a to nejen díky přítomnosti zahraničních policistů. „Je to řada opatření, kromě zvýšené činnosti státní policie ve městě spolupracujeme s městskou policií, kterou ještě posílili pracovníci prevence, dále byly instalovány SOS hlášky a byla přijata řada dalších opatření,“ dodal Jirouš.