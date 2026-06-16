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Klid na populární pláži vystřídaly mejdany. Lidem to vadí, ale zákaz alkoholu neprošel

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Pláž u Jizery. Součástí pláže v Podlázkách je posezení a stánek s občerstvením. V tomto místě by dál pití bylo povolené. (červen 2026) | foto: Pavel Svačina, MF DNES

Pavel Svačina
  10:00
Střet kultur, navíc výrazně posilněný alkoholem. Tak by se dalo nazvat dění kolem vyhlášené mladoboleslavské pláže u řeky Jizery. Lokality na Podlázkách a na Krásné louce jsou jedny z mála míst, kam mohou obyvatelé Mladé Boleslavi vyrazit v létě za osvěžením v nechlorované vodě a v zeleni daleko od betonového sídliště a průmyslového areálu.

Jenže v poslední době tam naráží na problém – příliš mnoho lidí, kteří si z odpočinkové pláže dělají alkoholové mejdany.

Často popíjí, grilujou, zaberou to tady a ostatní už se necítí dobře.

obyvatel Mladé Boleslavi

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