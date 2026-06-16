Jenže v poslední době tam naráží na problém – příliš mnoho lidí, kteří si z odpočinkové pláže dělají alkoholové mejdany.
Často popíjí, grilujou, zaberou to tady a ostatní už se necítí dobře.
Jenže v poslední době tam naráží na problém – příliš mnoho lidí, kteří si z odpočinkové pláže dělají alkoholové mejdany.
Často popíjí, grilujou, zaberou to tady a ostatní už se necítí dobře.
V úterý 9. června se pozornost milovníků hodinek upírala k jediné adrese. V Pařížské ulici byl za účasti příznivců a milovníků značky i celebrit jako Tomáš Berdych a Tereza Maxová oficiálně otevřen...
Lilia Khousnoutdinova miluje historii, a proto se ve svém bytě na pražském Starém Městě cítí skvěle. Domov, který sdílí s početnou rodinou, je plný starožitností a nese silný otisk východních kultur....
Jezdit na autobusové lince Pražské integrované dopravy 348 je teď pro profesionální šoféry úkolem za trest. Pravidelně je totiž obtěžuje jedna z cestujících, podle mnohých řidičů její chování...
Pes náhodného kolemjdoucího pomohl odpoledne zpacifikovat zdrogovaného řidiče, který na Letné v Korunovační ulici naboural čtyři auta. Když vyběhl ven a chtěl řádit dál, ohnal se po psovi, který...
Měly sloužit jen pár let, nakonec na pražském Výstavišti zůstaly dekády. Křižíkovy pavilony z roku 1991 od architekta Michala Brixe prošly zásadní architektonickou i technickou revitalizací. Z...
Střet kultur, navíc výrazně posilněný alkoholem. Tak by se dalo nazvat dění kolem vyhlášené mladoboleslavské pláže u řeky Jizery. Lokality na Podlázkách a na Krásné louce jsou jedny z mála míst, kam...
Náměstí Svatopluka Čecha ve Vršovicích by mělo obří proměnou. Podle vítězného projektu na jeho budoucí podobu se má známý prostor v Praze 10 stát zelenými plícemi Vršovic. Přibude stromů, stínu i...
Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela u Stochova na Kladensku na několik hodin dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary, Vážně zraněný je řidič osobního vozu, uvedla policie na síti X. Osobní auto...
Levý jízdní pruh dálnice D10 ve směru na Prahu před odbočkou na Radonice blokují dvě nehody. Na místě se srazilo několik dodávek s osobními auty. Nehoda se obešla bez vážnějších zranění, podle...
Za zdmi areálu Vinohradské vodárny v Korunní ulici jsou slyšet stavební práce a za plotem se míhají dělníci v helmách a žlutých vestách. Pokračuje totiž rozsáhlá proměna této technické památky i...
Nymburští basketbalisté slaví třetí ligový titul za sebou a celkově 21. triumf v klubové historii. V rozhodujícím sedmém finále zvítězili v Praze na Královce jako domácí tým nad Pardubicemi 91:74 a...
Nehoda tří osobních automobilů omezila provoz na 4,5 kilometru dálnice D1 u Průhonic ve směru na Prahu. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Záchranná služba hlavního...
Nečekaná podívaná čekala návštěvníky bobové dráhy v Kutné Hoře. Do areálu totiž zaběhla srnka, která se následně ocitla přímo na trati a nemohla najít cestu ven. Záběry její snahy najít únikovou...
Nehoda čtyř kamionů zablokovala dálnici D1 ve směru Praha u exitu Psáře. Na místě zasahovaly všechny jednotky integrovaného záchranného systému (IZS). Jeden člověk byl v péči záchranářů.
Povedený kousek mají za sebou policisté z Barrandova. Když si všimli auta kličkujícího až příliš blízko svodidel, mysleli si, že je jeho řidič opilý. Nakonec se ukázalo, že muž za volantem měl...
Nesvačily, okres Beroun
415 755 Kč
Pražský dopravní podnik (DPP) začne připravovat bezbariérové úpravy stanic lanové dráhy na Petřín. V pondělí to schválili radní města. Odhad nákladů je 80 milionů korun, práce by mohly začít v roce...
O třicetiletý kontrakt na provoz elektrických vlaků na území Středočeského kraje a Prahy projevili zájem RegioJet a České dráhy. Státem vlastněný dopravce byl po otevření obálek s nabídkami levnější....