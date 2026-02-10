Muž ujížděl policii na elektrokoloběžce, zastavila ho až srážka v křižovatce

Autor:
  11:53
Mladoboleslavští policisté v minulých týdnech řešili případ staršího muže, který na elektrické koloběžce ujížděl jejich hlídce. Nebezpečná jízda skončila až střetem prchajícího s osobním automobilem v jedné ze křižovatek.

Sedmnáctého ledna odpoledne operovala policejní hlídka v ulicích Mladé Boleslavi, když v ulici Jičínská zpozorovala muže na elektrokoloběžce a rozhodla se ho zastavit ke kontrole.

Jakmile na služebním vozidle spustila světelný výstražný systém, muž se ohlédl přes rameno, u čerpací pumpu zabočil a začal prudce zrychlovat. Policisté se za uprchlíkem vydali, ten však na výzvy k zastavení nereagoval.

V úzkých uličkách a zatáčkách se snažil setřást policejní vozidlo rychlostí okolo 50 kilometrů v hodině, několikrát z koloběžky dokonce málem spadl, než se v křižovatce srazil s projíždějícím osobním autem.

„Po střetu z elektrokoloběžky upadl na zem, kde mu policisté přiložili služební pouta. Muž pak s policisty spolupracoval a poslouchal jejich pokyny,“ uvedla tisková mluvčí středočeských policistů Barbora Schneeweissová.

Policii ujížděl šestnáctiletý hoch se zákazem řízení, byl pod vlivem a naboural

„Policisté následně 51letého muže ztotožnili a vyzvali ho, aby se podrobil dechové zkoušce na přítomnost, která vyšla s negativním výsledkem. Testu na jiné návykové látky se muž odmítl podrobit a současně odmítl i odběr krve v nemocnici,“ sdělila Schneeweissová.

Policisté muže převezli na služebnu k podání vysvětlení a v dalších dnech jeho přestupkové jednání oznámili příslušnému správnímu orgánu k projednání. „Jednalo se zejména o neohleduplnou jízdu po vozovce i chodníku, nezastavení na pokyn policistů a nedání přednosti vozidlu jedoucímu po hlavní silnici,“ dodala Schneeweissová.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ivana Tykač koupila částečně zbouranou vilu v Praze. Plánuje její obnovu

Historická vila na pražských Vinohradech je aktuálně v dezolátním stavu. (29....

Podnikatelka Ivana Tykač koupila historickou vilu na pražských Vinohradech. Dům, který navrhl architekt František Albert Libra, je ve velmi špatném stavu, část budovy jeden z předchozích vlastníků...

Hledaný otec od rodiny je mrtvý. Patrně ho zavraždil muž, který se zabil pádem z okna

Kriminalisté vyšetřují případ muže, který vypadl z domu v ulici Gorazdova v...

Pohřešovaný otec od rodiny, po kterém policie pátrala od minulého pátku, byl nalezen mrtvý. Policie ve středu oznámila, že zemřel násilnou smrtí. Za činem stojí nejspíš muž, jenž se v pondělí zabil...

V kauze lovců pedofilů obžalovali 11 lidí. Vydávali se za dívky, chtivé muže ztýrali

Takzvaný lovec pedofilů drží za hlavu jihomoravského policistu, který přišel na...

Státní zástupkyně obžalovala 11 lidí v případu takzvaných lovců pedofilů, informoval server iROZHLAS.cz, který má obžalobu k dispozici. Podle něj mnohdy nezletilí lidé si na sociálních sítích...

Park lamp i chlapec s těžkou hlavou. Obě strany Dvoreckého mostu budou mít atrakci

Vizualizace prostor na koncích Dvoreckého mostu. (9. února 2026)

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 bude nahrazeno křoví upraveným „parkem lamp“ s více než čtyřmi stovkami svítidel ze 79 zemí světa. Zakončení v Praze 4 se zase využije jako kulturní prostor,...

Týrání a téměř každodenní znásilňování. Soud poslal českého Trumpa do vězení

Obžalovaný Martin Oscar Trump u Obvodního soudu pro Prahu 8 (3. února 2026)

Tříletým vězením potrestal v úterý Obvodní soud pro Prahu 8 jedenapadesátiletého Martina Oscara Trumpa za týrání své již bývalé manželky. Ženu podle rozsudku také opakovaně znásilňoval. Muž, který se...

Výběr dodavatele na stavbu části metra D byl v pořádku, tvrdí antimonopolní úřad

První kompletně vyražená stanice metra D je Olbrachtova.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl o tom, že výběr dodavatele v zakázce na stavbu části pražského metra D mezi stanicemi Olbrachtova a Nové Dvory byl v pořádku. Výběr sdružení firem...

10. února 2026  10:19

Driftování služebního vozu se řeší jako přestupek, policisté o práci nepřijdou

Driftující policie na sněhu

Policistům ze speciálního útvaru, které začátkem ledna natočil kolemjdoucí, jak se služebním vozem driftují na sněhu na pražském Strahově, nehrozí ukončení pracovního poměru. Případ se řeší jako...

10. února 2026  9:42

V kauze lovců pedofilů obžalovali 11 lidí. Vydávali se za dívky, chtivé muže ztýrali

Takzvaný lovec pedofilů drží za hlavu jihomoravského policistu, který přišel na...

Státní zástupkyně obžalovala 11 lidí v případu takzvaných lovců pedofilů, informoval server iROZHLAS.cz, který má obžalobu k dispozici. Podle něj mnohdy nezletilí lidé si na sociálních sítích...

10. února 2026  7:58

Exkurze Sparta. Na zápas fotbalistek na Letné se chystá přes šest tisíc dětí

Fotbalistky Sparty hrají domácí zápasy na Proseku, nyní se představí na Letné v...

Výjimečný zápas si zaslouží výjimečnou kulisu. Fotbalistky Sparty bude ve středu od 12:00 ve čtvrtfinále Evropského poháru proti Austrii Vídeň podporovat na pražské Letné několik tisícovek fanoušků....

10. února 2026  7:11

Škola pro reálný svět: Na Gymnáziu Kodaňská znalosti propojují s odpovědností

Advertorial
Skupinová fotografie žáků Gymnázia Kodaňská na poznávacím a jazykovém zájezdu...

Představa dobrého gymnázia se v posledních letech výrazně proměňuje. Zatímco dříve byla hlavním měřítkem kvality především úspěšnost u maturit a přijímacích zkoušek na vysoké školy, dnes se stále...

10. února 2026

Praha navrhla kompromisy ve veřejném osvětlení a funkci světelného ombudsmana

Je bílé světlo ve městě bezpečnější než oranžové?

Metropole a firma Technologie hlavního města Prahy (THMP) se zapojily do diskuze o veřejném osvětlení. Náměstek pro infrastrukturu Michal Hroza (TOP 09) představil čtyři opatření, které mají do...

9. února 2026  17:25

Kladno bez tepla nezůstane, úřad vybere dodavatele i nové podmínky

Teplárna Kladno. Produkuje elektrickou energii a teplo pro teplárenské a...

Teplárna Kladno (TK) ze skupiny Sev.en Energy písemně vyzvala Energetický regulační úřad (ERÚ), aby nejpozději do konce letošního března ustanovil takzvaného nového dodavatele nad rámec licence. Ten...

9. února 2026  16:51

Policie hledá šestnáctiletou dívku, v minulosti se pokusila o sebevraždu

Policie vyhlásila pátrání po pohřešované Ráchel S. (9. února 2026)

Policie pátrá po šestnáctileté Ráchel Skálové z Prahy. V noci na pondělí odešla ze svého pokoje, její mobilní telefon je nedostupný. V minulosti se několikrát pokusila o sebevraždu. Policisté proto...

9. února 2026  15:26

Pochodeň, co nevzplála. Rebel Lubomír Holeček byl Palachovým vzorem

Disident z koleje. Lubomír Holeček se narodil 9. února 1946 v Kolíně, kde...

Dnes je jeho jméno téměř zapomenuto, ale v 60. letech 20. století letech znala Lubomíra Holečka, který se narodil před 80 lety, většina českých studentů. Kolínský rodák byl zároveň jedním z...

9. února 2026  14:01

Park lamp i chlapec s těžkou hlavou. Obě strany Dvoreckého mostu budou mít atrakci

Vizualizace prostor na koncích Dvoreckého mostu. (9. února 2026)

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 bude nahrazeno křoví upraveným „parkem lamp“ s více než čtyřmi stovkami svítidel ze 79 zemí světa. Zakončení v Praze 4 se zase využije jako kulturní prostor,...

9. února 2026  13:10

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTANT – STATIK (50-80.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Praha
nabízený plat: 50 000 - 80 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Do krabice naskládali baterie za tisíce a odešli bez placení. Pátrá po nich policie

Policisté pátrají po trojici mužů podezřelých z krádeže deseti kusů akumulátorů

Pražští kriminalisté pátrají po dvojici mužů podezřelých z krádeže akumulátorů z prodejny v Praze 5. Podezřelí odvezli bez zaplacení z obchodu baterie za téměř 17 tisíc korun. Policisté žádají o...

9. února 2026  11:03

Růst cen starších bytů zpomaluje, nabídka v Praze je však stále nedostatečná

Ilustrační snímek

Bod zlomu, po kterém se prudký růst zpomalí a ceny bydlení začnou být více předvídatelné, se zřejmě blíží. Metropolitní realitní trh, financovaný z velké části hypotečními úvěry, do roku 2026...

9. února 2026  9:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.