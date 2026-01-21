V dosud poklidné atmosféře připomínající spíše výlet školy v přírodě začaly ve středu sílit emoce. „Lidé totiž začali chápat, že v tělocvičně nemohou zůstat dlouhodobě a že zároveň není možné najít náhradní společné ubytování pro celou skupinu,“ řekl na místě starosta Skalska Zdeněk Jakubec.
Celý článek je jen pro členy
Chcete číst prémiové texty bez omezení?
Po nehodě s amputací na Smíchovském nádraží se nic nemění. Lidé dál riskují
Čtvrteční tragická nehoda na Smíchovském nádraží znovu upozornila na dlouhodobě nebezpečný a nepřehledný úsek, kde se mísí intenzivní autobusová doprava s chodci. Ve čtvrtek ráno srazil autobus ženu,...
Když se na Prahu sesype sníh, je to úžasný pohled. Odtud ji neuvidíte
Nedávná sněhová nadílka byla pro centrum Prahy neobvyklá a my toho hbitě využili. Se zástupci společnosti Cetin a operátora O2 se podařilo operativně domluvit návštěvu vybrané pražské základnové...
Policisté v Praze stříleli po ujíždějícím autě. Řidič utekl, hledají ho
Střelbou skončila ve středu ráno snaha policistů o běžnou kontrolu vozidla v Praze 4. Řidič na výzvu nezastavil a začal ujíždět. Policisté při pronásledování byli nuceni použít služební zbraň a...
Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí byly bez tepla, dodávky postupně obnovují
Kvůli netěsnosti na potrubí bylo ve středu dopoledne asi 5500 domácností v Praze 10 bez dodávek tepla a teplé vody. Kolem poledne se podařilo poruchu opravit a zhruba polovina domácností už teplo a...
Ženu na Smíchově srazil autobus, přišla o nohy
Poblíž zastávky Smíchovské nádraží ve čtvrtek ráno srazil autobus ženu, která kvůli vážným zraněním přišla o nohy. Záchranka ji v umělém spánku převezla do pražského traumacentra. Nehoda na více než...
Emoce sílí. Nerozdělujte nás, prosí lidé z vyhořelého domu. Trápí je řeči o prasečáku
Zástupci města Mladá Boleslav spolu s pracovníky Českého červeného kříže ve středu začali rozvážet obyvatele Žebic, místní části obce Boreč na Mladoboleslavsku, kterým minulý čtvrtek vyhořel dům, do...
Vyústění luxusní pražské třídy promění Dánové. Jak zvelebí náměstí Miloše Formana?
O budoucí podobě náměstí Miloše Formana u hotelu Fairmont Golden Prague (dříve InterContinental) je rozhodnuto. V mezinárodní architektonické soutěži zvítězilo dánské studio Adept. Zadání přitom...
Osmkrát 32 tun. Dvorecký most prověřily těžké náklaďáky, v provozu bude od jara
Na dokončovaném Dvoreckém mostu mezi Prahou 4 a Prahou 5 se ve středu odpoledne uskutečnila zatěžovací zkouška. Projektanti při ní měřili pohyb konstrukce při zatížení naloženými nákladními vozy. Jak...
VIDEO: Děti hazardovaly na okraji tajícího ledu
Riskování na nejistých ledových plochách je v současném počasí poměrně běžné, jak se přesvědčili i městští policisté v Kralupech nad Vltavou. Ti v pondělí vyjížděli ke skupince dětí, která testovala...
Kriminalisté uzavřeli případ útěku lva ze zooparku ve Zvoli, trestný čin se nestal
Kriminalisté, kteří prověřovali loňský útěk lva ze zooparku ve Zvoli u Prahy, dospěli k závěru, že se nejednalo o trestný čin. Věcí se nyní bude zabývat pověřený úřad v Černošicích, informovala...
Tragický pád z lešení. Dělník v Řeporyjích podlehl těžkým zraněním
Muž v pražských Řeporyjích spadl na stavbě z lešení. Dělník se zřítil z výšky a při dopadu utrpěl smrtelná zranění. Okolnosti nehody prověřuje policie.
Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí byly bez tepla, dodávky postupně obnovují
Kvůli netěsnosti na potrubí bylo ve středu dopoledne asi 5500 domácností v Praze 10 bez dodávek tepla a teplé vody. Kolem poledne se podařilo poruchu opravit a zhruba polovina domácností už teplo a...
Žebrání z metra nemizí ani přes jeho zákaz. Strážníci řeší stovky případů ročně
Na pohled těhotná žena, zdánlivě kulhající muž a němá žena se zásobou cedulí. Pro cestující v metru jsou to známí neznámí, které pravidelně potkávají a potkávat budou, protože policisté či revizoři...
Sparťany čekají pokuty. Chybí disciplína a zodpovědnost, čílí se trenérský štáb
Pohoda uvnitř klubu rozhodně nepanuje. Další zápis do série nezdarů si hokejisté Sparty připsali v extraligovém utkání s Hradcem Králové (1:2N), ačkoliv vedli. A nezvládnutý závěr vyústil v ostrou...
Prostitutku zardousil a posypal žíravinou, přesto vrah uspěl s žádostí o nižší trest
Za vraždu prostitutky v Hradci Králové z předloňského listopadu dnes Vrchní soud v Praze snížil Tomáši Suchánkovi trest z 18 let na 13,5 roku vězení. Obžaloba muže vinila ze zvlášť surové a trýznivé...
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...
Jízda po chodníku a na červenou. Policie naháněla řidiče, pasažér z auta vyskočil
Ve zběsilou honičku se změnil pokus pražských strážníků zastavit muže podezřelého ze spáchání přestupku. Ten jim však začal ujíždět. Za svůj úprk stihl napáchat několik prohřešků a po nabourání...
Ceny bytů v Praze vyskočily o 11 procent. Poptávka výrazně převyšuje nabídku
Přestože se loni v Praze prodal rekordní počet nových bytů, cena nového bydlení meziročně vyskočila o více než 11 procent. Cena nových bytů v metropoli vyskočila na 174 tisíc korun za čtvereční metr...