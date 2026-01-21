Emoce sílí. Nerozdělujte nás, prosí lidé z vyhořelého domu. Trápí je řeči o prasečáku

Ničivý požár v obci Boreč vzal střechu nad hlavou rodinám, které jsou v nevyhovujících podmínkách ubytovány v sousední obci Skalsko v tělocvičně. (21. ledna 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Pavel Svačina
  17:52
Zástupci města Mladá Boleslav spolu s pracovníky Českého červeného kříže ve středu začali rozvážet obyvatele Žebic, místní části obce Boreč na Mladoboleslavsku, kterým minulý čtvrtek vyhořel dům, do náhradního ubytování. 55 obyvatel domu, z nichž je 37 nezletilých dětí, týden provizorně přespávalo v sousední obci Skalsko v tělocvičně na místním zámku. Tam jsou ale podmínky pro dlouhodobé ubytování nevyhovující.

V dosud poklidné atmosféře připomínající spíše výlet školy v přírodě začaly ve středu sílit emoce. „Lidé totiž začali chápat, že v tělocvičně nemohou zůstat dlouhodobě a že zároveň není možné najít náhradní společné ubytování pro celou skupinu,“ řekl na místě starosta Skalska Zdeněk Jakubec.

