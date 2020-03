Cizincům v Mladé Boleslavi pomůže se začleněním nové integrační centrum

Nové integrační centrum Svět má pomoci řešit situaci v Mladé Boleslavi, která se potýká s kriminalitou, respektive nízkým pocitem bezpečí trvalých obyvatel. Vedení města to přisuzuje cizincům, kteří sem přijíždějí za prací, především do firem v automobilovém průmyslu.

Radnice s nimi chce více pracovat, učit je český jazyk, pomoci jim se začleněním do společnosti, při komunikaci s úřady, s bydlením, ale třeba i s kulturním vyžitím. Za tím účelem chce získat od státu do svého vlastnictví část budovy bývalého kulturního střediska Svět a přestavět ji na stejnojmenné centrum pro cizince.



„Původní obyvatelé z města odcházejí a zůstávají lidé, kteří tady mnohdy nejsou řádně evidováni, nemají tu trvalé bydliště,“ uvedl náměstek primátora Mladé Boleslavi Robin Povšík (ČSSD), který má v gesci bezpečnost, a připomněl, že město se snaží pracovat na zvýšení bezpečnosti v ulicích. Spolu s automobilkou zvyšuje vybavení městské policie, ale podporuje i vzdělávání dětí cizinců. „Zatím jsou to spíše menší projekty, takové drobky, které teď chceme přetavit v něco velkého, smysluplného,“ vysvětluje myšlenku nového centra Povšík.

Neplatí ani za popelnice

Dělníky z různých částí země, ale i ze zahraničí do regionu přivážejí hlavně pracovní agentury. Zástupci města, firmy Škoda a odborů KOVO s nimi proto uzavřeli memorandum o spolupráci. Agentury se mají více podílet, a to i finančně, na řešení problémů lidí, kteří do regionu nově přicházejí za prací. Podle vedení města totiž cizinci obvykle nemají v Mladé Boleslavi trvalé bydliště a nijak nepřispívají do městské kasy. Naopak trvalí obyvatelé z města odcházejí jinam a radnici tak klesají příjmy.

„Ze zaměstnávání cizinců tyto firmy bohatnou. Kromě toho mnozí lidé v regionu díky tomu vydělávají slušné peníze, utrácejí a stát díky tomu vybírá vyšší daně, ale veškeré náklady nese město. Ať už to jsou náklady na bezpečnost, nebo na úklid a svoz odpadu, za který často lidé, již sem přicházejí jen za prací, vůbec neplatí,“ nastínil Povšík.



Jaroslava Rezlerová z agentury ManpowerGroup MF DNES řekla, že za prací do regionu přiváží zejména české pracovníky. Právě Manpower je „hlavním dodavatelem“ takzvaného agenturního personálu do automobilky Škoda, kam denně posílá kolem 3 300 lidí. Rezlerová míní, že s jejich pracovníky takové problémy nejsou. Potíže spatřuje spíše v personálu subdodavatelů automobilky. „Do dodavatelského řetězce někdy určité pseudoagentury dodávají lidi ne úplně legálním způsobem. To jsou ti, kteří tady pak působí největší problémy,“ uvedla Rezlerová.

„Když se podívám na složení lidí, které přidělujeme do Škoda Auto, cizinců je tam minimum. My se na sociálním problému v Mladé Boleslavi nepodílíme, ale protože jsme tady dlouho a chceme mít dobré vztahy s městem, rozhodli jsme se vznik nového integračního centra finančně podpořit,“ uvedla Rezlerová.

V centru budou působit pracovníci města i neziskových organizací. Cizinci v něm získají potřebné informace a pomoc s integrací do společnosti, seznámí se s pravidly, která je třeba dodržovat, a v nabídce bude i výuka jazyků.

Nemalá část dětí cizinců totiž neumí česky, což podle Povšíka přináší další komplikace na základních školách. Na některých z nich tyto děti dosahují až 20 procent z celkového počtu žáků. Centrum proto nabídne i aktivity pro matky s dětmi, servis pro rodiče předškoláků v jejich rodném jazyce nebo informační materiály v různých jazykových mutacích.

Náklady musí nést všichni

Stavba nového centra má být financována především ze státních prostředků a evropských dotací, ale i z příspěvků firem a agentur práce. „Řešení musí zaplatit ten, kdo na agenturním zaměstnávání vydělává. Tedy státní rozpočet, soukromé firmy a evropské fondy. Náš vklad spočívá v organizaci vzniku a provozu tohoto centra,“ řekl Povšík za město.

Kromě toho chce radnice ještě získat zhruba šedesát milionů korun z evropských fondů a dále od ministerstva pro místní rozvoj. Automobilka Škoda pak na své náklady připravila projekt a vizualizace možné podoby budoucího centra.