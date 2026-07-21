Mizela auta, vozíky a nakonec i bagry. Policie vypátrala trojici pražských zlodějů

Dva muži z tria se před soudem už ocitli. Podle policie mají bohatou trestní minulost. Škoda přesahuje tři miliony korun.
Jedna z krádeží se dvěma mužům a jedné ženě nepodařila. Ukradené vozidlo se pokusili převézt na vozíku, jenže auto se při jízdě uvolnilo. Pádem poškodilo zaparkovaná vozidla. Trojice tak musela z místa činu uprchnout.
|
Neznámý muž se lstí se dostal do garáží, pak ukradl motorku za 400 tisíc
Trojice kradla hlavně přívěsné vozíky, auta a stavební materiál. Ukradli i dva bagry za více než dva miliony korun.
„V současné chvíli jsou dva muži (1993 a 1986) a jedna žena (2000) obviněni ze spáchání trestných činů krádeže a poškození cizí věci, za což jim s ohledem na způsobení škody převyšující tři miliony korun hrozí až osmiletý pobyt za mřížemi,“ popsal policejní mluvčí Richard Hrdina.