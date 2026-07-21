Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Mizela auta, vozíky a nakonec i bagry. Policie vypátrala trojici pražských zlodějů

Autor:
  10:30
Na území Prahy 5 a 6 mizela auta, vozíky nebo stavební materiál. Za tajemnými krádežemi stála trojice zlodějů, kterou policisté vypátrali a zadrželi. Největší lup představovaly dva bagry za více než dva miliony korun. Jejich počínání zachytila i kamera.

Dva muži z tria se před soudem už ocitli. Podle policie mají bohatou trestní minulost. Škoda přesahuje tři miliony korun.

Jedna z krádeží se dvěma mužům a jedné ženě nepodařila. Ukradené vozidlo se pokusili převézt na vozíku, jenže auto se při jízdě uvolnilo. Pádem poškodilo zaparkovaná vozidla. Trojice tak musela z místa činu uprchnout.

Neznámý muž se lstí se dostal do garáží, pak ukradl motorku za 400 tisíc

Trojice kradla hlavně přívěsné vozíky, auta a stavební materiál. Ukradli i dva bagry za více než dva miliony korun.

„V současné chvíli jsou dva muži (1993 a 1986) a jedna žena (2000) obviněni ze spáchání trestných činů krádeže a poškození cizí věci, za což jim s ohledem na způsobení škody převyšující tři miliony korun hrozí až osmiletý pobyt za mřížemi,“ popsal policejní mluvčí Richard Hrdina.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše

Poslanec Filip Turek u svého vozu, kterým v centru Prahy narazil do...

Poslanec Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými...

Betonová plastika u Barrandovského mostu se zřítila

Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července...

Část betonové plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu se v pátek sesunula na přilehlou cyklostezku. Událost se obešla bez zranění, policie místo zajistila a o situaci informovala pražský magistrát.

Nejvyšší stavba v ČR je na prodej za pár korun. Má to však háček

Liblice

České Radiokomunikace nabídly k prodeji nejvyšší stavbu v zemi, vysílač Liblice u Českého Brodu. Možná bude za korunu, možná za stovku – to se zatím oficiálně neví. Jasné ovšem je, že stožáry akutně...

OBRAZEM: Václavův kůň už si tyká s kolejemi. Na místě je i poslední výhybka

Stavba tramvajové trati na Václavském náměstí a proměna jeho okolí (stav...

Už vidíme, v jaké vzdálenosti potkají tramvaje sochu sv. Václava. ROPID v sérii nových snímků ukázal postup prací na stavbě tramvajové trati na Václavském náměstí a rekonstrukci stávajícího tělesa...

Luxus pro cizince, odposlechy a tajný kryt. Legendární hotel Jalta slaví 68 let

Před 68 lety se otevřel hotel Jalta na Václavském náměstí v Praze. Luxusní...

Před 68 lety se otevřel hotel Jalta na Václavském náměstí v Praze. Luxusní stavba z 50. let měla reprezentovat moderní tvář tehdejšího Československa a stát se výkladní skříní pro zahraniční hosty....

Mizela auta, vozíky a nakonec i bagry. Policie vypátrala trojici pražských zlodějů

Policie dopadla skupinu zlodějů

Na území Prahy 5 a 6 mizela auta, vozíky nebo stavební materiál. Za tajemnými krádežemi stála trojice zlodějů, kterou policisté vypátrali a zadrželi. Největší lup představovaly dva bagry za více než...

21. července 2026  10:30

Odbory Letiště Praha vyhlásily stávkovou pohotovost. Nesouhlasí s výběrem vedení

Noční odlety a přílety jsou na Letišti Václava Havla v Ruzyni běžnou součástí...

Pět odborových organizací působících na pražském letišti a v ČSA Handling vyhlásilo stávkovou pohotovost kvůli výběru Radomíra Lašáka na pozici předsedy představenstva Letiště Praha. Potrvá od úterý...

21. července 2026  10:20

Jádro Prahy je památkovou rezervací už 55 let, patří k největším na světě

ilustrační snímek

Historické jádro Prahy patří s 866 hektary k jedněm z největších památkových zón na světě. Městem se prolíná řada slohů od románského stylu po kubismus. Historická část se tak 21. července 1971 stala...

21. července 2026  9:51

Na Vltavě pod Vyšehradem postaví Praha plovoucí heliport pro záchranáře

Nácvik záchrany lidí po fiktivní srážce dvou civilních lodí na Vltavě (4....

Snadnější transport do komplexu nemocnic na Karlově náměstí zdravotníkům umožní nový heliport, jenž vznikne do roka na Vltavě. Záměr v hodnotě více než sedmi desítek milionů korun schválili pražští...

21. července 2026  7:44

Dvořák: ODS nepůjde do voleb v Praze 1. Poškození dobrého jména strany, reaguje Kupka

Filip Dvořák

Oblastní organizace ODS Praha 1 nepředloží kandidátní listinu pro podzimní komunální volby. Chce tak vyhovět požadavku vedení strany, aby se na kandidátku nedostal bývalý městský radní a exstarosta...

20. července 2026  21:31,  aktualizováno  21. 7. 6:15

Bouzková, Havlíčková i Šalková zvládly úvodní kolo v Praze, Okťabreva vypadla

Marie Bouzková se raduje na turnaji v Praze.

Marie Bouzková vykročila úspěšně za obhajobou titulu na turnaji WTA v Praze. Nasazená jednička a 21. tenistka světa porazila v prvním kole na tvrdém povrchu na Štvanici Jessicu Bouzasovou ze...

20. července 2026  13:07,  aktualizováno  19:27

Už to znova nedopustím! Havlíčková si vzpomněla na bolavou prohru a zazářila

Lucie Havlíčková hraje forhend v prvním kole Livesport Prague Open.

Výsledek jejího zápasu sice vypadá poměrně jednoznačně, na výhru se však Lucie Havlíčková docela nadřela. Na domácím podniku Prague Open, kde startuje díky divoké kartě, v prvním kole zdolala 66....

20. července 2026  18:05

Jednorázová jízda petřínskou lanovkou výrazně podraží

Na snímku lze spatřit symbolické mrknutí petřínských lanovek, vůz vpravo má...

Jednorázové jízdné lanovkou na Petřín po jejím znovuotevření skokově zdraží. Místo dosavadních 60 korun zaplatí cestující rovnou stokorunu. Ten, kdo si koupí jízdné přes aplikaci PID Lítačka, uhradí...

20. července 2026  15:32

Rulíka jsem bral bez diskuse, líčí Drastil. Extraligu vyzývá: Řiďme ji profesionálně!

Premium
Nový kladenský majitel Tomáš Drastil

Po letech trápení se na Kladno vrátilo extraligové play off, kde Rytíři málem zaskočili Spartu. S novým trenérem Radimem Rulíkem toho lze dokázat ještě víc, ví i majitel klubu Tomáš Drastil.

20. července 2026

Zřícenou plastiku u Barrandovského mostu nahradí replika v původní podobě

U Barrandovského mostu začal úklid betonové plastiky Rovnováha, která se 17....

Pražští radní rozhodli o tom, že zřícenou plastiku Rovnováha u Barrandovského mostu nahradí její kopie v původní podobě. Skulptura sochaře Josefa Klimeše se rozpadla v pátek, její kusy zasáhly i...

20. července 2026  14:46

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zásah záchranářů omezil metro linky C. Do kolejiště spadl dětský kočárek

Metro, přerušení provozu

Mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání na lince C nejezdilo metro kvůli zásahu záchranných složek. Odpoledne spadl do kolejiště dětský kočárek. Necelou hodinu nato byl provoz opět obnoven.

20. července 2026  13:25,  aktualizováno  13:37

Krutá množírna? Chovatelka ze Zbraslavi odmítá, že týrala psy. Několik jich nepřežilo

Premium
Obžalovaná chovatelka Věra Santos viněná z týrání psů, z nichž mělo několik...

Pětiletý trest vězení navrhla státní zástupkyně Jana Murínová v obžalobě pro Věru Santos, která podle ní dlouhodobě chovala psy v nehygienických a krutých podmínkách. Zvířata podle žaloby...

20. července 2026  13:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.