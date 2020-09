Libeňský most má více než 90 let. Zasluhuje rekonstrukci, říká architekt

Seriál 8:25

Seriál Mizející Praha se v tomto dílu zaměřuje na Libeňský most, který spojuje pražské čtvrti Libeň a Holešovice už dvaadevadesát let. Za celou dobu neprošel žádnou zásadní opravou. Most stále čeká místo zbourání na citlivou rekonstrukci, zatím není jasné kdy, ani kým.