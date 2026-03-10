Lze porovnat tuto událost s hokejovým mistrovstvím konaném v roce 2024?
Opatření, která jsou realizována v samotné blízkosti 02 areny jsou velmi podobná těm, která jsme dodržovali v roce 2024. Nicméně zásadním rozdílem je absence té velké fanzóny před halou, takže ta opatření budou v tomto ohledu menší.
Pokud se konkrétně zaměříme na počet policistů, kteří budou v okolí haly nasazeni. O jakém počtu se bavíme v poměru s právě zmíněným mistrovstvím?
V tomto případě lze říci, že se na bezpečnosti bude podílet zhruba polovina policistů, kteří dohlíželi na bezpečnost při MS 2024. Bude se to odvíjet od dané situace.
Co mohou lidé řešit ve vašem kontaktním centru, tedy ve speciálním přistaveném policejním vozu Jupiter?
Toto auto tu bude přednostně proto, aby tu policie mohla přijímat jakékoliv oznámení občanů, budeme řešit i záležitosti týkající se falešných lístků. Zároveň bude vozidlo sloužit jako kontaktní místo pro účastníky akce a v jeho blízkosti budou přítomni i policisté z oddělení prevence, kteří budou dohlížet na veřejný pořádek. Ale přítomny tu budou i další hlídky, které budou připraveny pomoci všem návštěvníkům Prahy.
Okolí O2 areny při MS v krasobruslení ohlídá denně více než stovka policistů
Jaká je vaše zkušenost s falešnými lístky z hokejového mistrovství světa v Praze?
V případě ledního hokeje ta četnost falešných lístků byla výrazně vyšší (policie při MS 2024 zadržela asi 730 falešných vstupenek s celkovou škodou asi 2,6 mil. Kč – pozn. red), dopředu jsme i nyní apelovali, aby se používali pouze oficiální zdroje pro nákup lístků. V roce 2024 se nám podařilo zachytit falešné prodeje a identifikovat konkrétní osoby odpovědné za prodej takových lístků a případně i zabránit nějakým transakcím.
V rychlém sledu na sebe naváže otevření stanice Českomoravská a následné mistrovství světa v krasobruslení, seznamujete se s brzy dokončenou stanicí?
Počítáme s tím, že policisté se v momentě dokončení stavby seznámí s novými prostory metra a nemám obavy, že by měl nastat jakýkoliv problém. Díky četnosti velkých akcí pořádaných v okolí O2 areny mají policisté rozsáhlé zkušenosti a znají dobře postupy v případě potřeby jakéhokoliv zásahu.
V případě světového šampionátu můžeme čekat příliv fanoušků ze zahraničí. Liší se postup ve vaší přípravě, když se jedná o událost se zahraničním přesahem?
Rozdíl je zejména v tom, že se opravdu snažíme, aby ty informace se dostaly i k přijíždějícím zahraničním účastníkům. To znamená, že preventivní materiály, které jste dnes mohli vidět, jsou samozřejmě i v anglické verzi a budou k dispozici již na letišti Václava Havla. Zároveň je budeme propagovat i skrze sociální sítě, tak aby se základní informace dostali i k cizojazyčným účastníkům.