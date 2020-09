V kladenském internátě bydlí místo studentů Ukrajinci, politici to kritizují

„Je to naprosto špatně. Pár set metrů vedle je hospoda, kam tito dělníci, kteří zde žijí často bez rodin, chodí. Co z toho vyplývá? Narušují tady veřejný pořádek a lidem se to nelíbí,“ zkritizoval v předvolební kampani využití objektu lídr ČSSD Robin Povšík.

„Pokud kraj vlastní takové budovy, jako je tento internát, tak by je v žádném případě neměl pronajímat agenturním zahraničním pracovníkům, ale raději z toho udělat byty pro naše lidi,“ dodává Povšík s tím, že kraj takto pronajímá cizincům více objektů a nedělá dost pro zajištění dostupného bydlení pro Středočechy, hlavně nedostatkových profesí, jako jsou zdravotní sestry, lékaři, učitelé, kuchařky v jídelnách, policisté nebo silničáři.



Koaliční hnutí ANO kritiku odmítá. Kolik přesně budov kraj pronajímá agenturním pracovníkům, nicméně hejtmanství neuvedlo, podle mluvčí úřadu Heleny Frintové by si to vyžádalo déle trvající prověření. Sociální demokraté mají v krajské radě na starosti právě majetek. Radní Josef Řihák ale říká, že o pronajímání kladenského internátu agenturním pracovníkům nevěděl.

„Zodpovědný za využití nebo pronájem internátu je vždy ředitel školy na základě zřizovací listiny. Pokud internát pronajímá na dobu kratší než dva roky, tak to nepodléhá souhlasu krajské rady či zastupitelstva a jako radní o tom ani nemohu vědět,“ říká Řihák.

Podle krajského radního za oblast investic z hnutí ANO Martina Hermana nemá kraj důvod nic měnit, pokud se zařízením nejsou problémy. „V případě jakýchkoli problémů se tím samozřejmě zabývat budeme,“ reagoval Herman. Řihák míní, že kraj musí využití těchto krajských objektů co nejdříve zanalyzovat. „Přece není možné, aby to škola využívala takto. Kraj by tam mohl udělat malometrážní byty pro své obyvatele,“ dodal Řihák.

Studenti ubytování nevyužívali

Ředitelka Střední školy designu a řemesel Kladno Jana Bláhová řekla MF DNES, že by se takovému řešení vůbec nebránila. Škola podle ní neměla pro budovu jiné využití a pronájem přináší peníze na investice do vybavení pro žáky a pedagogy.

„Dříve tady byl domov mládeže, který byl před více než patnácti lety zrušen kvůli postupnému snižování počtu žáků a nezájmu o ubytování. Nyní tam máme několik místností v pronájmu pro tři firmy a také ubytovnu s asi sto lůžky, z nichž je nyní obsazeno kolem čtyřiceti lůžek,“ uvedla Bláhová.

Upřesnila, že se jedná o agenturní pracovníky převážně z Ukrajiny a Bulharska, ale i Čechy, většina z nich pracuje v kladenské průmyslové zóně. „Ti lidé jsou zcela v pořádku, v okolí nedělají žádný nepořádek. Děti ani mnohdy nevědí, že tady jsou ubytovaní, v životě si mi nikdo nestěžoval,“ zdůraznila.

Podle Bláhové by si přeměna internátu na byty vyžádala značnou investici.

„V každém patře je jen jeden záchod a kuchyňka, zbytek jsou malé místnosti na spaní. Dovedu si to těžko představit,“ dodala. Podle Povšíka se s tím ale počítá. „Samozřejmě by se to muselo zainvestovat, to se dá udělat rychle. Kraj musí zajistit bydlení pro lidi profesí, které potřebuje a které často patří do nízkopříjmových skupin. Ty si nemohou dovolit pořízení vlastního bytu,“ říká Povšík s tím, že byty může kraj stavět levněji s využitím vlastních pozemků, lidem by je pak pronajímal.

Hnutí ANO ale míní, že hejtmanství bydlení pro potřebné profese již částečně řeší. „Například tím, že jsme do majetku jednotlivých krajských nemocnic převedli nemovitosti, které již slouží, nebo po rekonstrukci budou sloužit k ubytování lékařů a sester,“ řekl Herman. „Pokud budeme po volbách součástí koalice, čemuž pevně věřím, a bude shoda na výstavbě nových bytů, velmi pravděpodobně bychom to také podpořili,“ uvedl Herman. Dodal, že přestavovat některé objekty na byty je podle něho nereálně nákladné. „Je pravda, že například v části areálu příbramské nemocnice na Zdaboři se nachází nemovitost, která slouží jako ubytovna. Úroveň ubytování tam však není taková, že by v ní chtěli bydlet třeba lékaři, zdravotní sestry nebo učitelé,“ uvedl Herman. „Modernizace by si vyžádala investice v řádu desítek milionů korun. Mnohem smysluplnější se nám jeví nabídnout uvedenou nemovitost Policii ČR, která užívá areál v sousedství,“ dodal.