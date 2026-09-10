Místo korun nabízeli neplatné běloruské peníze, kapsářky si pak své krádeže streamovaly

Dva ruličkáři se nezávisle na sobě pohybovali v centru Prahy, kde nabízeli turistům výhodnou směnu eur a dolarů na české koruny.
„Místo nich jim ale vydávali běloruské bankovky, které již nejsou platné, a nemají tak vůbec žádnou hodnotu. Detektivové objasnili a zadokumentovali hned několik takových případů, ke kterým došlo převážně v okolí Václavského náměstí a Pražského hradu,“ informoval mluvčí Richard Hrdina.
Škoda přesáhla 30 tisíc, cizinci (28 a 52 let) za podvod ve zkráceném přípravném řízení dostali podmíněné tresty a vykoledovali si na několik let vyhoštění z Česka.
Dalšími úlovky detektivů se staly dvě ženy, které na Alšově nábřeží v Praze sáhly do rozepnutého batohu 78leté seniorce a postupně z něj tahaly jeho obsah.
Naštěstí kolem procházela kriminalistka, která si celé situace všimla a okamžitě zakročila. Obě ženy tak skončily okamžitě v poutech, které detektivka nosí vždy u sebe a to i v době soukromé prohcázky.
„Při prověřování tohoto skutku kriminalisté zjistili, že si jedna ze zadržených celou krádež natáčela na svůj mobilní telefon a online ji streamovala na sociální síť. Právě toto video tak skvěle přispělo při dokazování a obě cizinky byly za trestný čin krádeže potrestány dvouletou podmínkou a byly vyhoštěny na tři roky z České republiky,“ dodal mluvčí.