Jako člen týmu speciální vyprošťovací jednotky pražských hasičů se setkává se smrtí. Prožitky, které si s kolegy přiváží ze záchranných misí, ale považuje za osobní. „Jsou to chlapi s velkým CH, kteří o sobě nemluví, hrdobci, kteří nevyprávějí zážitky. Jen střípky, co sem tam někde utrousí, mohou dát dohromady představu o tom, co zažili,“ říká Miloslav Burián, zástupce velícího důstojníka Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, záchranář a Hasič roku 2023.