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Zranilo se 46 lidí, čtyři z nich těžce. Mezi těžce zraněnými jsou i oba strojvedoucí. „Nebudu předjímat, jestli to byla technická závada nebo lidský faktor, ale zatím to vypadá tak, že jeden vlak projel červené návěstidlo,“ uvedl ministr.
Centrální zabezpečení aktivovalo takzvaný generální stop, který zastavil všechny vlaky, srážce ale zcela nezabránil. Vlaky se střetly při dobržďování. „Naštěstí, protože to mohlo dopadnout hůř,“ podotkl ministr.
Nehoda se stala kolem 07:00 na mostě nad Seifertovou ulicí v Praze 3. Srazily se osobní vlaky, jely nižší rychlostí. Podle mluvčího pražských hasičů Miroslava Řezáče nebyla nehoda destruktivní. „Na místě mimořádné události zasahují hasiči ve druhém stupni poplachu. Primárním úkolem je třídění zraněných osob,“ uvedli ráno hasiči.
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U hlavního nádraží v Praze se srazily dva vlaky, záchranáři ošetřili i těžce zraněné
Při nehodě se zranili cestující i oba strojvedoucí. Škoda podle Drážní inspekce přesáhne 16 milionů korun. „Na místě mimořádné události šetří příčiny a okolnosti jejího vzniku tři inspektoři Drážní inspekce, která zahájila vlastní šetření této mimořádné události včetně zpracování závěrečné zprávy,“ uvedl mluvčí Drážní inspekce Jan Kučera.
Záchranářské práce na místě již skončily a do vyšetřování se zapojili také kriminalisté. „Na místě jsou již kriminalisté, kteří ve spolupráci s drážními inspektory zjišťují všechny příčiny a okolnosti nehody a také především kdo za srážku vlaků ponese odpovědnost,“ uvedli policisté.