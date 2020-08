Místo památek vidí turisté stromy, dalekohled u Pražského hradu zarostl

17:35 , aktualizováno 17:35

Z pouličního dalekohledu na pražských Starých zámeckých schodech se aktuálně lidé rozhlédnou místo na panorama Prahy leda tak do zeleně, a to až do podzimu. Výhled totiž zakryly listnaté stromy z hradních zahrad. Náprava se ale nechystá, podle magistrátu spíš v dohledné době zmizí samy dalekohledy.