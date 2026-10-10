„Je pravda, že v souvislosti s volbami policie v obci byla. Proč zasahovali, nemůžu říct,“ uvedl Franěk.
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O podezřelém chování v Milém se zmínil i příspěvek na Facebooku.
„Nějaký vykuk tam obcházel místní idioty a vyplňoval kandidátky za ně,“ stálo v příspěvku na sociální síti. Jedna volička se údajně před komisí prořekla, pročež se na podvod přišlo. Podle uživatele by se měly volby nejspíš opakovat.
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Krajští policisté potvrdili, že v odpoledních hodinách do obce skutečně vyjížděli. Tvrzení o případné manipulaci však odmítli.
Mluvčí Barbora Schneeweissová vysvětlila, že jedna členka volební komise požádala o policejní přítomnost, aby naopak k nepoctivému zacházení nedošlo.
„Naše hlídka po celou dobu asistovala při sčítání hlasů a nezaznamenala jakékoliv podezřelé chování či manipulaci,“ uvedla.
Repete voleb odmítl místostarosta Franěk. Pro iDNES.cz řekl, že nemá informace o tom, že by se volby v obci měly opakovat.