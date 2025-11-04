V milovické firmě na autodíly hořelo, požár způsobil škodu za sedm milionů

Škoda se předběžně odhaduje na sedm milionů korun. Příčina vzniku požáru je zatím předmětem vyšetřování.
Událost byla hlášena před 9:30. „Šlo o zahoření leštičky v automotive průmyslu. Škoda je předběžně vyčíslena na sedm milionů korun, příčina je v šetření. Jeden z hasičů si při zásahu zranil prst,“ uvedla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.
