V milovické firmě na autodíly hořelo, požár způsobil škodu za sedm milionů

  9:59
Ve firmě AAS Automotive v Milovicích na Nymbursku, která vyrábí střešní nosiče a další příslušenství pro automobilový průmysl, vypukl v pondělí požár. Hasiči z objektu evakuovali 58 lidí, jeden hasič utrpěl lehké zranění.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Škoda se předběžně odhaduje na sedm milionů korun. Příčina vzniku požáru je zatím předmětem vyšetřování.

Událost byla hlášena před 9:30. „Šlo o zahoření leštičky v automotive průmyslu. Škoda je předběžně vyčíslena na sedm milionů korun, příčina je v šetření. Jeden z hasičů si při zásahu zranil prst,“ uvedla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

