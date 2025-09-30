Chlapci riskovali život. Kilometry se vezli na stupačkách vlaku

  15:52
Dva nezletilí mladíci se v sobotu odpoledne na Nymbursku pustili do krajně nebezpečného hazardu. Podle svědectví i záznamů městských kamer naskočili v Milovicích na stupačky vlaku a nechali se takto vézt až do Lysé nad Labem. Strážníci je tam zadrželi, jejich riskantní jednání nyní řeší podle zákona o drahách.

Mladíci hazardovali se svým životem (27. září 2025) | foto: Městská policie Milovice

Incident se odehrál 27. září po 15. hodině, kdy obsluha městského kamerového systému přijala upozornění od svědkyně. Ta spatřila dvojici mladíků, jak se pohybuje v kolejišti a leze na stupačky vlaku. Operátorka okamžitě situaci ověřila a zalarmovala městskou policii.

Vlak pokračoval zhruba 10 kilometrů až do Lysé nad Labem, kde kamery zaznamenaly, jak mladíci těsně před zastavením seskočili a odešli pryč.

Hazardují se životy. Jezdí na spřáhlech vlaků, riskují těžké zranění i smrt

Hlídka městské policie oba záhy vypátrala pod nedalekým nadjezdem. Chlapci se přiznali, že se na soupravě vezli.

„Vlaky na této trati projíždějí v režimu běžného provozu. I když se může zdát, že rychlost vlaku není vysoká, pád z vlaku za jízdy znamená vystavení těla extrémnímu nárazovému zatížení, které může skončit těžkým zraněním nebo smrtí. Dále hrozí, že by osoba při pádu mohla skončit pod vlakem nebo utrpět elektrický úraz na elektrifikované trati,“ upozorňují strážníci na Facebooku.

Policisté dopadli muže a ženu, kteří založili požár v porodnici U Apolináře

Případ s mladíky bude projednán jako porušení zákona o drahách.

Dramatické přistání v Praze. Airbus drhnul zadkem o ranvej

