Stovky bytů v Milovicích čeká privatizace, prodej ale chystá sousední město

Zvláštnost s vznikla v druhé polovině 90. let, kdy se česká vláda rozhodla vrátit život do domů po Sovětské armádě v bývalém vojenském prostoru Milovice – Mladá.

Před rokem 1989 tam žilo až sto tisíc Sovětů. Postarat se o všechny jejich byty by bylo nad možnosti Milovic, a tak vláda část nabídla i dalším dvěma městům v regionu.



Čelákovice se letos, po uplynutí takzvaného vázacího období, rozhodly byty privatizovat. Celkem jich v Milovicích mají 220. Lysá nad Labem privatizaci svých 350 milovických bytů zvažuje.

Realitky ostrouhají

Už na únorovém zasedání zastupitelstvo Čelákovic schválilo pravidla privatizace, jež stanovují, že kupujícím může být pouze fyzická osoba, přičemž stávající nájemci mají samozřejmě přednost. Zcela mimo hru jsou realitní kanceláře.

„Už jsme oslovili nájemníky a nabídli jim odkup bytů za cenu vzešlou ze znaleckého posudku. Dostali šedesátidenní lhůtu na vyjádření. Pokud budou mít zájem, dáme jim šest měsíců na vyřízení všeho potřebného včetně případného sjednání hypotéky,“ sdělil čelákovický starosta Josef Pátek (ODS).

Pokud by o koupi bytu neprojevili nájemci zájem, tak to neznamená, že by z nich museli hned ven. Byt by se prodával i s nájemcem a toho občanský zákoník staví do poměrně silné pozice.

Za 220 bytů by mohly Čelákovice utržit odhadem 250 až 300 milionů korun, což v průměru dělá zhruba 1,3 milionu korun za byt. Přesto se u části nájemců vyskytly obavy, zda je privatizace nedostane na dlažbu. Ne každý si totiž může takovou částku dovolit či na ni získá půjčku. Středočeská KSČM kvůli tomu upozorňuje na hrozící sociální otřesy v regionu.

Schováno v bytovém družstvu

Bývalý vojenský prostor Milovice – Mladá Historie již zrušeného vojenského újezdu Mladá sahá až do roku 1904, kdy vznikl pro potřeby rakouskouherské armády. Naposledy v něm působila Sovětská armáda. V prostoru bydlelo až sto tisíc ruských vojáků a civilistů. Po revoluci v roce 1989 musela Sovětská armáda prostor opustit. Poslední vlak s vojáky odjel 19. června 1991. Všechny objekty Sověti zapečetili a předali české armádě, ta je ovšem nebyla schopná uhlídat a většina nemovitostí se dostala do dezolátního stavu. V rámci celkové revitalizace nabídla v roce 1996 vláda ČR převod bytového fondu do vlastnictví Milovic a vzhledem k velkému počtu bytů také Lysé n. L. a Čelákovic.



„Víte, že v těchto bytech jsou důchodci a svobodné matky? Myslíte, že ti lidé na to budou mít? Většina z nich nedosáhne na hypotéku,“ upozorňoval například jeden z nájemců na čelákovickém zasedání zastupitelstva. Podle části nájemců a KSČM, by mohla věc řešit bytová družstva. V jejich případech by na koupi bytu dosáhl každý, protože členové družstva by ručili za půjčku u banky společně. Ti méně movití by se tedy v družstvu „schovali“.

Podle starosty Pátka je však férovější prodej jednotlivým fyzickým osobám a následný vznik společenství vlastníků jednotek (SVJ).

„Myslíme na budoucnost lidí, kteří tam budou bydlet. Jsou tam i problémoví nájemníci, víme o nich. A ti, kdyby se dostali do družstva, mohli by způsobit problémy. Mohlo by se stát, že by přestali družstvu platit nájem a ten by pak chyběl na splátky bance. Museli by to pak za ně hradit ostatní nájemci, aby jim banka nesebrala celý dům,“ vysvětluje Pátek, podle nějž zvolené SVJ dává jistotu soukromého vlastnictví, o které lidé nepřijdou jen proto, že někteří jejich sousedé přestali platit nájem a tím i splátky bance.

„Pro nájemce, kteří v těchto domech jsou, je to jednoznačně nejférovější způsob, který neohrozí slušné vlastníky,“ dodává Pátek.

Milovice posilují sociální služby

Případné sociální dopady ale budou řešit Milovice, a ty se na ně připravují. „Zavedli jsme sociální a právní poradenství a finanční poradenství se základní analýzou možností financování nákupu bytu. Cílem je poskytnout zájemcům základní informace a seznámit je s možnostmi řešení,“ vyjmenovává Marie Znamenáčková, asistentka kanceláře úřadu města Milovice.

Co se týče možnosti náhradního ubytování, tak město Milovice má minimum volných bytů, ubytování tedy bude schopné nabídnout jen ve zvlášť vážných případech. „Přednost bude dána především seniorům, zdravotně postiženým, matkám samoživitelkám a podobně,“ vyjmenovává Znamenáčková. Milovice proces čelákovické privatizace akceptovaly, s tím, že Čelákovice se svým majetkem mohou nakládat podle svého uvážení a Milovice mají minimální možnost do toho zasáhnout. „Pro naše město to znamená zejména administrativní zátěž a dále zátěž na rozpočet města, jelikož zmíněné služby občanům poskytujeme zcela zdarma,“ dodává Znamenáčková.

Vedení Lysé nad Labem se na privatizaci svých 350 milovických bytů teprve chystá. Starosta Karel Otava (ČSSD) předpokládá, že o tom tamní zastupitelstvo bude hlasovat po letních prázdninách.

Na rozdíl od Čelákovic by Otava chtěl umožnit i prodej bytovým družstvům. „Nechceme na to tlačit. Nájemci nám tam dnes platí nájemné 59 korun za metr čtvereční, což je v podstatě na úrovni sociálního bydlení. Začneme s prodejem volných bytů,“ říká Otava.

Jak Čelákovice, tak i Lysá nad Labem chtějí utržené peníze použít na investice, zejména do vlastní občanské vybavenosti a infrastruktury.