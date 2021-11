Neočkovaní starší 65 let ať si sbalí do nemocnice, vzkazuje ředitel FN Motol

Situaci s covidem bychom kvůli počtům nakažených neměli zbytečně dramatizovat a upínání pozornosti směrem k očkování je podle ředitele Fakultní nemocnice v Motole Miloslava Ludvíka v pořádku. „Mysleli jsme si, že do toho stavu, kde nyní jsme, se dostaneme až někdy na přelomu listopadu a prosince,“ říká Ludvík.

Co si myslíte o tom, že by návštěvy restaurací a sportovních utkání měly být zapovězené neočkovaným?

Teď budu odpovídat jako ředitel nemocnice. Varianta koronaviru delta je extrémně nakažlivá a setká se s ní opravdu každý. Kdo je nenaočkovaný a je mu více než 65 let, tak – už jsem to někde řekl – by si měl zabalit pyžamo a kartáček na zuby, protože nemocnice ho asi potká. Každý den Motol přijímá desítky až stovky lidí, kteří potřebují intenzivní péči, protože jsou po nehodách, mají těžké formy rakoviny, vrozenou genetickou vadu a tak dále. A když jim budou blokovat místo ti, kteří by blokovat nemuseli, protože se mohli naočkovat, tak je to škoda.