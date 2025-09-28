V centru Prahy se sešly tisíce lidí. Začalo shromáždění Zabraňme vládě extremistů

Stovky až tisíce lidí se v neděli odpoledne sešly na Staroměstském náměstí v centru Prahy na předvolební akci spolku Milion chvilek pro demokracii. Pořadatelé chtějí shromážděním upozornit na to, že se po podzimních volbách mohou do Poslanecké sněmovny dostat populistické a extremistické strany a hnutí. Znamenalo by to podle nich ohrožení svobody a demokratického směřování České republiky.

Lidé na akci dorazili s vlajkami České republiky, Evropské unie či Ukrajiny. Přinesli také transparenty - například s nápisy „Rusko tady nechceme“.

„Chceme ukázat, že existuje pozitivní vlastenectví, které je na straně západu, svobody a demokracie,“ uvedli pořadatelé v úvodu. Připomněli poslední pozitivní průzkum veřejného mínění, podle kterého se voliči prozápadních stran mobilizují. „Nic není rozhodnuto,“ dodali. Vyzvali, aby všichni z mobilu jednomu člověku poslali zprávu o výzvě.

Předvolební akce spolku Milion chvilek pro demokracii nazvaná Zabraňme vládě extremistů. (28. září 2025)
„Přijďte dát najevo, že občanská společnost je stále silná. Přijďte, pokud nechcete, aby o budoucnosti Česka rozhodovali extremisté. Přijďte, pokud věříte, že demokracii stojí za to bránit,“ uvedl v pozvánce na shromáždění spolek. Na akci podle něj vystoupí například zmocněnkyně pro lidská práva Klára Laurenčíková, zúčastní se i zástupci Pirátů.

Výzvu podepsaly desetitisíce lidí

Akce je součástí kampaně Dese(t) k volbám, která vyzývá každého, aby oslovil deset lidí ze svého okolí a pobavil se s nimi o důležitosti voleb.

Milion chvilek pro demokracii také v minulých dnech spustil výzvu, aby v nadcházejících volbách hlasovali pro některou z prozápadně orientovaných politických stran. Podle pořadatelů ji již podepsaly desetitisíce lidí. Spolek chce oslovit lidi, kteří zatím váhají, zda nebo koho volit. Pořádají proto veřejné akce a diskuse.

