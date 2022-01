Pro vozíčkáře ze Středočeského kraje nově přijedou auta jako na zavolanou

Středočeský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN) uvedl, že roční náklady na uvedenou bezbariérovou dopravu představují v rozpočtu kraje částku téměř 13 milionů korun. „Zajištění přepravy pro Středočechy s omezenou schopností pohybu a orientace ale považuji za velmi důležité. Podle zájmu a finančních možností do budoucna nevylučuji možnost rozšířit systém do dalších obcí,“ nastínil radní.

Dopravci mají k dispozici 35 vozidel tří různých velikostí. Z toho 25 mikrobusů pro přepravu tří až čtyř cestujících a 10 automobilů pro jednoho pasažéra.

„Všechna vozidla umožňují přepravu alespoň jednoho klienta na vozíku, ať už elektrickém, nebo mechanickém. Některá až čtyř vozíčkářů,“ poznamenal Filip Drápal, tiskový mluvčí společnosti Ropid.

Vozy vysílá dispečink

Jízdy koordinuje centrální dispečink, který také přijímá objednávky. Nejvíce vozidel Bezba dopravy se po silnicích pohybuje v pracovních dnech ráno a dopoledne, služba je ale nepřetržitá čtyřiadvacet hodin denně, 365 dní v roce.

Pražská radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví Milena Johnová (Praha sobě) rozšíření bezbariérové dopravy do středních Čech vítá. „Provázanost Prahy a Středočeského kraje je obrovská, proto se musíme snažit, aby hranice mezi oběma regiony nebyla bariérou, ale spojnicí. Pro mnoho rodin, ve kterých žije dítě či dospělý s postižením, je to velká pomoc. Možnost dovozu dítěte do školy či stacionáře umožní například rodiči chodit alespoň na částečný úvazek do zaměstnání nebo pečovat o další sourozence. Fungující služba pomůže i doprovodu handicapovaných. Tito lidé jsou často péčí velmi vyčerpáni,“ uvedla radní.

Novou službu kvituje i Kamila Šourková z komunitního centra v Říčanech, které pracuje také s postiženými klienty. „Naše klienty také dopravujeme vlastním vozem, například k lékaři nebo do škol. Každá další nová služba rozšiřující jejich možnosti je dobrá. Je potřeba se ale zaměřit také na získání nových osobních asistentů pro podobné účely, kterých je nedostatek,“ vyjádřila svůj postoj.

Všechna vozidla systému bezbariérové dopravy umožňují přepravu alespoň jednoho klienta na vozíku, ať už elektrickém, nebo mechanickém. Některá až čtyř vozíčkářů.