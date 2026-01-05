Hadovitá, nebo Stadion Strahov? Zastávka má nový přístřešek, ale s chybným názvem

Autor:
  14:04
Při pokračující výměně přístřešků pražské MHD se dočkala nové budky také autobusová zastávka Hadovitá v Michli. Místní si však záhy všimli, že tu něco nehraje. Titulek na přístřešku uváděl zastávku s názvem Stadion Strahov, která je od Hadovité vzdálená vzdušnou čarou zhruba šest kilometrů. Aktuálně je název přelepený.
Hadovitá, nebo Stadion Strahov? Zastávka v pražské Michli má nový přístřešek,...

Hadovitá, nebo Stadion Strahov? Zastávka v pražské Michli má nový přístřešek, ale se špatným názvem. Správného se dočká po dokončení nového skla. (3. ledna 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Hadovitá, nebo Stadion Strahov? Zastávka v pražské Michli má nový přístřešek,...
Hadovitá, nebo Stadion Strahov? Zastávka v pražské Michli má nový přístřešek,...
Aktuální stav přelepení názvu přístřešku na zastávce Hadovitá. (5. ledna 2026)
Hadovitá, nebo Stadion Strahov? Zastávka v pražské Michli má nový přístřešek,...
11 fotografií

U příspěvku s fotkou se na Facebooku hned vyrojila vyrojila řada pobavených komentářů.

„Co to je za tribunu u silnice?“ ptá se naoko jeden z komentujících.

„Proč stĕhovat Spartu na Strahov, když můžeme Strahov přestěhovat ke Spartĕ? Za mĕ se to povedlo,“ naráží jiný na plánovaný přesun letenského klubu na Strahov. Jen kousek od michelské zastávky je totiž restaurace Sparta.

Stadion pro 35 tisíc lidí za miliardy. Sparta podepsala s FAČR smlouvu na Strahov

„Kde soudruzi z NDR udělali chybu?“ dobírá si zhotovitele další diskutující hláškou z filmu Pelíšky.

Podle Lenky Růžkové z firmy Technologie hlavního města Prahy, která se podílí na instalaci nových přístřešků na zastávky MHD, se nejedná o chybu.

Jelikož se přes svátky nestihlo vyrobit konkrétní sklo se správným názvem zastávky, provizorně byl nainstalován přístřešek s již vyhotoveným sklem s titulkem Stadion Strahov. Název přitom přelepili červenou páskou.

Po stížnostech se vrátily zvonečky. Autobusy PID znovu připomínají zastávky na znamení

„Bohužel někdo pásku strhl,“ uvedla tisková mluvčí Růžková důvod vzniku kuriozity, která nyní koluje po sociálních sítích. Cestující ujišťuje, že přístřešku bude brzy dodáno sklo se správným názvem. Nově je název přelepen už dvěma širšími tmavými páskami.

Podobná situace nastala v minulosti i na dalších pražských zastávkách. Tramvajová zastávka Bulovka nesla označení Nuselská radnice. U Nádraží Horní Měcholupy zase na jednom ze skel byl název Kobylisy.

Výměna přístřešků MHD napříč Prahou započala v prosinci 2021. Novější jsou do černa laděné, některé mají ve výbavě také LED obrazovku. „Celkem bude městská společnost instalovat na území Prahy 690 zastávek. Hotovo by měla mít v březnu 2023,“ avizoval tehdy pražský magistrát. Výměna přístřešků však pokračuje dosud.

Vstoupit do diskuse

Luxusní prostitutky dělaly i pro StB, vzpomíná policejní Rapl z Bartolomějské

Nejčtenější

Postapo Praha děsí i fascinuje. Grafik mění známá místa metropole v apokalypsu

Postapo. Post-apokalyptická Praha vytvořená grafikem za pomocí umělé...

Post-apokalyptická Praha. Zničené Háje, Černý Most, Anděl. Opuštěné ulice i mrazivá atmosféra známých míst. Grafický designer Václav Krejčí, stojící za projektem Postapo Praha, pomocí umělé...

Do něčeho jsem vrazila, řekla řidička, která ujela od tragické nehody s cyklistou

Tragická nehoda na Kladensku. Auto srazilo cyklistu a z místa ujelo.

Na silnici 2012 u obce Horní Bezděkov na Kladensku se dnes srazil osobní vůz s cyklistou, který nehodu nepřežil. Řidička auta z místa nehody ujela a police po ní pátrala. Později se sama přihlásila...

U Bystřice na Benešovsku se srazilo osobní a nákladní auto, jeden člověk zemřel

U Bystřice na Benešovsku se srazilo osobní a nákladní auto, silnice je...

Na silnici I/3 u Bystřice na Benešovsku se v neděli odpoledne čelně srazilo nákladní a osobní auto. Spolujezdec z osobního auta zraněním podlehl, řidičku s vážným zraněním přepravil do nemocnice...

V Praze se srazily tramvaje. Trať na Barrandov přes hodinu stála

Nehoda tramvají v Praze na Barrandově (2. ledna 2026)

Na pražském Barrandově se v pátek ráno srazily tramvaje. Podle informací z místa souprava nacouvala do jiného vozu, přičemž jedna z tramvají vykolejila. Provoz na trati se zastavil, spoje ve směru z...

Kdy bude otevřen Dvorecký most? Konkrétní datum ještě není, ale přibližné ano

Prohlídka finální fáze stavby Dvoreckého mostu v Praze. (10. září 2025)

Dokončení stavby nejnovějšího pražského mostu, jenž překlene Vltavu mezi Smíchovem a Podolím, se blíží ke konci. Město ho chtělo původně otevřít už před rokem, termín však dvakrát posunulo a s...

Hadovitá, nebo Stadion Strahov? Zastávka má nový přístřešek, ale s chybným názvem

Hadovitá, nebo Stadion Strahov? Zastávka v pražské Michli má nový přístřešek,...

Při pokračující výměně přístřešků pražské MHD se dočkala nové budky také autobusová zastávka Hadovitá v Michli. Místní si však záhy všimli, že tu něco nehraje. Titulek na přístřešku uváděl zastávku s...

5. ledna 2026  14:04

Bývalý šéf festivalu Votvírák je ve vazbě, dluží téměř 20 milionů korun

Programový ředitel milovického festivalu Votvírák a jeho bývalý organizátor...

Programový ředitel milovického festivalu Votvírák a jeho bývalý organizátor Artur Kaiser je už měsíc v ruzyňské vazební věznici. Vyplývá to z informací uvedených v insolvenčním rejstříku. V oddlužení...

5. ledna 2026  13:04

Žák vyhrožoval násilím na základní škole v Libčicích, hlídá ji policie

Ilustrační snímek

Středočeská policie se zabývá případem násilného vyhrožování, kterého se podle ní dopustil minulý měsíc jeden z žáků druhého stupně na základní škole v Libčicích nad Vltavou. Policisté v reakci na to...

5. ledna 2026  9:15

Autobusy a tramvaje v Praze jezdí v delších intervalech, metra se omezení netýká

Autobusy PID mohou nově mohou jezdit po tramvajovém pásu středem křižovatky na...

Podle upravených jízdních řádů začíná jezdit pražská MHD. Tramvaje a autobusy budou mít během ledna a února hlavně ve špičkách delší intervaly. Důvodem takzvaného poloprázdninového provozu je...

5. ledna 2026  8:42

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

4. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  20:12

Budoucnost v kutnohorské galerii. Zaměří se na AI, konstruktivisty a technologie

Mezi hlavní projekty Galerie Středočeského kraje v roce 2026 bude patřit...

Vztahy mezi technologiemi a přírodou, kouzlo geometrické dynamiky i pozoruhodná reakce na dobu, v níž se vytrácí hranice mezi skutečností a fikcí. Nejen tyto umělecké fenomény budou moci obdivovat...

4. ledna 2026  12:01

V Praze bouralo auto záchranné služby, zranění jsou tři lidé

Nehoda dvou vozidel v Praze. Srazilo se i auto záchranné služby. (3. ledna 2026)

V ulici V Podzámčí na Praze 4 došlo v sobotu krátce po poledni k dopravní nehodě dvou vozidel, z nichž jedno bylo záchranné služby. Tři lidé se lehce zranili, následně byli předáni do péče lékařů....

3. ledna 2026  14:32

Slávisté cestují na soustředění ještě bez Juráska. Vorlický i Zmrzlý jsou na odchodu

Lukáš Vorlický slaví gól proti Karviné

Bez Davida Juráska, jehož příchod se řeší, vyrazili slávističtí fotbalisté na soustředění do Španělska. Ve výpravě jsou už dřív domluvené posily Isife s Kantém a také Bužek, Camara i Teah, kteří...

3. ledna 2026  13:39

Šťastné konce obyvatel pražské zoo. Chovatelé loni zachraňovali koně i želvy

Velké drama se odehrálo v červnu na Pražském okruhu. Hřebec Wisky při převozu...

Chovatelé z pražské zoologické zahrady loni řešili hned několik dramatických situací, při kterých šlo zvířatům, o která se starají, o život. Díky jejich duchapřítomnosti i odborným znalostem ale...

3. ledna 2026  11:52

Pardubice poraženy, v prodloužení nestačily na Vary. Plzeň dala osm gólů

Robert Kousal z Pardubic se snaží prostřelit brankáře Karlových Varů Daniela...

Hokejová extraliga vstoupila do nového roku šesti zápasy 37. kola. Vedoucí Pardubice po pěti vítězstvích v řadě padly, ve Varech sice vedly, ale nakonec prohrály 2:3 v prodloužení. Třinec uspěl 2:0...

2. ledna 2026  20:59

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Plzeň získala Kadlece z Bohemians, v Ďolíčku ho nahradí Havel

Obránce Adam Kadlec z Bohemians si zahřívá ruce během utkání proti Slavii

Adam Kadlec přestoupil z fotbalových Bohemians do Plzně, kde podepsal smlouvu na tři a půl roku. Opačným směrem na konci ledna zamíří jiný pravý obránce Milan Havel. Oba kluby o tom informovaly na...

2. ledna 2026  19:42

Generální oprava Kbelské, zavřené stanice metra. Prahu letos čekají náročné opravy

V Praze začala uzavírka opravovaného jízdního pásu Pražského okruhu ve směru k...

Nové úseky Pražského okruhu, rekonstrukce stanic metra, opravy silnic nebo stavba tramvajových tratí. Na příští rok jsou naplánované desítky projektů, které promění tvář hlavního města. Přinášíme...

2. ledna 2026  13:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.