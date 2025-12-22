Na vánoční svátky je potřeba počítat s omezeními v hromadné dopravě v hlavním městě i okolí. Pražská integrovaná doprava už od začátku týdne částečně přechází na prázdninový režim a méně spojů bude jezdit i na vánoční svátky.
Změny se dotknou všech forem dopravy – metra, tramvají, autobusů i vlaků, nicméně v různé míře.
Před svátky v pondělí 22. a úterý 23 prosince
Vánoční spoje
Pražský dopravní podnik tradičně nachystal vánočně vyzdobené vozy. Jejich přehled najdete na webu DPP včetně konkrétních linek a pořadí.
Během pracovních dnů 22. a 23. prosince začne část spojů jezdit podle prázdninových jízdních řádů. Nepojedou některé příměstské spoje, před cestou si raději ověřte poznámky v jízdních řádech. Omezení se dotkne velkého počtu spojů v ranní špičce, podobně jako během letních prázdnin.
Naopak autobusy pražské MHD, stejně jako tramvajové spoje a metro, budou jezdit podle běžných jízdních řádů. Až na drobná omezení u vybraných spojů zůstane zachovaný i provoz vlaků.
MHD o Štědrém dnu ve středu 24. prosince
Největší omezení hromadné dopravy v Praze i okolí je naplánované právě na středu 24. prosince, tedy na Štědrý den. Provoz v Praze se bude přes den řídit dle sobotních jízdních řádů, denní provoz však skončí už kolem šesté večer. Noční spoje vyjedou cca v 18:00 a budou v provozu do druhého dne do sedmi hodin ráno. Kapacita nočních tramvají bude navýšena na dvojnásobek (na všechny linky budou nasazeny kloubové tramvaje nebo dvojice vozů T3).
Provoz metra zůstane zachován do půlnoci, intervaly se však zvýší na dvacet minut. Omezen bude také provoz vlaků, které pojedou podle nedělních jízdních řádů. Jejich provoz se bude postupně utlumovat mezi šestou a osmou večer. Na páteřních linkách budou vlaky jezdit zhruba do 22:00, zrušený je půlnoční rozjezd z Prahy.
Kdy jede poslední metro a vlaky
Provoz metra je v prodloužených svátečních intervalech naplánován zhruba do půlnoci. Ze všech konečných stanic budou poslední spoje vyjíždět zhruba čtvrt hodiny před ní.
|Linka
|Směr
|Čas
|A
|Nemocnice Motol
|23:43
|A
|Depo Hostivař
|23:41
|B
|Zličín
|23:45
|B
|Černý most
|23:40
|C
|Háje
|23:44
|C
|Letňany
|23:44
Většina posledních spojů páteřních vlaků linek S vyjíždí ze tří pražských nádraží okolo desáté hodiny večer.
|Linka
|Trasa
|Čas
|S1
|Masarykovo nádraží – Kolín
|22:10
|S2
|Praha hl. n. – Nymburk
|21:54
|S3
|Praha hl. n. – Mělník
|19:44
|S4
|Masarykovo nádraží – Kralupy nad Vltavou
|21:40
|S5
|Masarykovo nádraží – Kladno-Ostrovec
|21:30
|S6
|Praha-Smíchov – Beroun
|20:46
|S7
|Praha hl. n. – Beroun
|22:16
|S8/S88
|Praha hl. n. – Dobříš/Čerčany
|20:15/19:15
|S9
|Praha hl. n. – Benešov u Prahy
|22:21
MHD na vánoční svátky 25. a 26. prosince
Na oba vánoční svátky 25. a 26. prosince je provoz MHD naplánovaný podle nedělních jízdních řádů. Počítejte tedy s delšími intervaly. Denní linky tramvají, autobusů a trolejbusů vyjedou později než obvykle, až kolem sedmé ráno, do té doby budou jezdit podle nočních řádů.
Od 27. prosince budou linky jezdit dle běžných jízdních řádů.