MHD v Praze o Vánocích 2025: metro třikrát za hodinu, noční autobusy už od 18 hodin

Matouš Waller
  13:59
Poptávka po hromadné dopravě je během vánočních svátků nejnižší. Před Vánoci i během svátků počítejte s delšími intervaly, menším počtem spojů i dřívějším ukončením provozu. Přinášíme přehled omezení v pražské MHD.
Po celý advent až do Tří králů mohou cestující potkávat v pražských ulicích...

Po celý advent až do Tří králů mohou cestující potkávat v pražských ulicích vánočně nazdobené tramvaje, autobusy i trolejbus. (29. listopadu 2025) | foto: Dopravní podnik hlavního města Prahy

Po celý advent až do Tří králů mohou cestující potkávat v pražských ulicích...
Po celý advent až do Tří králů mohou cestující potkávat v pražských ulicích...
Po celý advent až do Tří králů mohou cestující potkávat v pražských ulicích...
Po celý advent až do Tří králů mohou cestující potkávat v pražských ulicích...
12 fotografií

Na vánoční svátky je potřeba počítat s omezeními v hromadné dopravě v hlavním městě i okolí. Pražská integrovaná doprava už od začátku týdne částečně přechází na prázdninový režim a méně spojů bude jezdit i na vánoční svátky.

Změny se dotknou všech forem dopravy – metra, tramvají, autobusů i vlaků, nicméně v různé míře.

Před svátky v pondělí 22. a úterý 23 prosince

Vánoční spoje

Pražský dopravní podnik tradičně nachystal vánočně vyzdobené vozy. Jejich přehled najdete na webu DPP včetně konkrétních linek a pořadí.

Během pracovních dnů 22. a 23. prosince začne část spojů jezdit podle prázdninových jízdních řádů. Nepojedou některé příměstské spoje, před cestou si raději ověřte poznámky v jízdních řádech. Omezení se dotkne velkého počtu spojů v ranní špičce, podobně jako během letních prázdnin.

Naopak autobusy pražské MHD, stejně jako tramvajové spoje a metro, budou jezdit podle běžných jízdních řádů. Až na drobná omezení u vybraných spojů zůstane zachovaný i provoz vlaků.

MHD o Štědrém dnu ve středu 24. prosince

Největší omezení hromadné dopravy v Praze i okolí je naplánované právě na středu 24. prosince, tedy na Štědrý den. Provoz v Praze se bude přes den řídit dle sobotních jízdních řádů, denní provoz však skončí už kolem šesté večer. Noční spoje vyjedou cca v 18:00 a budou v provozu do druhého dne do sedmi hodin ráno. Kapacita nočních tramvají bude navýšena na dvojnásobek (na všechny linky budou nasazeny kloubové tramvaje nebo dvojice vozů T3).

Provoz metra zůstane zachován do půlnoci, intervaly se však zvýší na dvacet minut. Omezen bude také provoz vlaků, které pojedou podle nedělních jízdních řádů. Jejich provoz se bude postupně utlumovat mezi šestou a osmou večer. Na páteřních linkách budou vlaky jezdit zhruba do 22:00, zrušený je půlnoční rozjezd z Prahy.

Kdy jede poslední metro a vlaky

Provoz metra je v prodloužených svátečních intervalech naplánován zhruba do půlnoci. Ze všech konečných stanic budou poslední spoje vyjíždět zhruba čtvrt hodiny před ní.

Provoz metra na Štědrý den
LinkaSměrČas
ANemocnice Motol23:43
ADepo Hostivař23:41
BZličín23:45
BČerný most23:40
CHáje23:44
CLetňany23:44

Většina posledních spojů páteřních vlaků linek S vyjíždí ze tří pražských nádraží okolo desáté hodiny večer.

Vlaky linky S
LinkaTrasaČas
S1Masarykovo nádraží – Kolín22:10
S2Praha hl. n. – Nymburk21:54
S3Praha hl. n. – Mělník19:44
S4Masarykovo nádraží – Kralupy nad Vltavou21:40
S5Masarykovo nádraží – Kladno-Ostrovec21:30
S6Praha-Smíchov – Beroun20:46
S7Praha hl. n. – Beroun22:16
S8/S88Praha hl. n. – Dobříš/Čerčany20:15/19:15
S9Praha hl. n. – Benešov u Prahy22:21

MHD na vánoční svátky 25. a 26. prosince

Na oba vánoční svátky 25. a 26. prosince je provoz MHD naplánovaný podle nedělních jízdních řádů. Počítejte tedy s delšími intervaly. Denní linky tramvají, autobusů a trolejbusů vyjedou později než obvykle, až kolem sedmé ráno, do té doby budou jezdit podle nočních řádů.

Od 27. prosince budou linky jezdit dle běžných jízdních řádů.

Vstoupit do diskuse

Luxusní prostitutky dělaly i pro StB, vzpomíná policejní Rapl z Bartolomějské

Nejčtenější

OBRAZEM: Odhalené břehy Orlické přehrady z dronu. Nízká hladina čaruje

Nízká hladina vodní nádrže Orlík pohledem z dronu (16. prosinec 2025)

Kvůli nízkým přítokům klesla hladina vodní nádrže Orlík a pozorovatelé tak v současnosti mohou sledovat výrazně odhalené břehy. Situace není kritická a nejde ani o historický rekord, uvedla mluvčí...

Po rekonstrukci se otevřela stanice metra Pankrác, hotový je i přestup na novou linku

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražské MHD mohou od pátečního odpoledne znovu využívat stanici linky metra C Pankrác. Zástupci vedení města a pražského dopravního podniku (DPP) ji otevřeli po téměř rok trvající...

Krádež kabelů ochromila vlaky v Praze, zloděje dopadli i s brašnou plnou drátů

Krádež kabelů ochromila provoz vlaků v úseku Praha Vršovice - Praha hlavní...

Zpoždění až v řádu několika hodin nabíraly od nedělního rána vlaky v Praze kvůli krádeži kabelů na trati v úseku Praha Vršovice – Praha hlavní nádraží. Provoz byl plně obnoven po více než devíti...

Praha 3 boduje nezvyklým suvenýrem. Stavebnice Žižkovské věže se vyprodala okamžitě

Ke 40. výročí Žižkovské věže začala městská část Prahy 3 prodávat malý model ze...

Praha 3 představila jako suvenýr stavebnici Žižkovské věže. Vznikla při příležitosti výročí čtyřiceti let od položení základního kamene ikonické stavby. První série padesáti kusů setu zaujala...

Fígl, jak se vozit zadarmo. Revizoři v Praze nemají na černé pasažéry účinné páky

Premium
ilustrační snímek

Revizoři v pražské hromadné dopravě nemají páky, jak vyloučit černé pasažéry z přepravy. Pokutu témuž bezdomovci vypíší i několikrát za den, zároveň mu tím ale vystaví půlhodinovou jízdenku. Pokuta...

MHD v Praze o Vánocích 2025: metro třikrát za hodinu, noční autobusy už od 18 hodin

Po celý advent až do Tří králů mohou cestující potkávat v pražských ulicích...

Poptávka po hromadné dopravě je během vánočních svátků nejnižší. Před Vánoci i během svátků počítejte s delšími intervaly, menším počtem spojů i dřívějším ukončením provozu. Přinášíme přehled omezení...

22. prosince 2025  13:59

Lascivní pózy na kapotě. Žena poškodila policejní vůz, hrozí jí rok vězení

Žena tančila na kapotě policejního auta.

Pražští policisté řeší následky chování šestadvacetileté ženy, která jim v noci na neděli poškodila služební vůz v pražské Vodičkové ulici. Na kapotě za povzbuzování své kamarádky předváděla lascivní...

22. prosince 2025  13:36

Další nehoda na D5. Havarovaný kamion zablokoval oba pruhy, omezuje i protisměr

Hromadná nehoda blokuje provoz na D5. (22. prosince 2025)

Dálnici D5 u Králova Dvora na Berounsku dopoledne ochromila nehoda kamionu, který ve směru na Plzeň narazil do svodidel a zablokoval oba dva jízdní pruhy. Nehoda zasahovala i do opačného směru na...

22. prosince 2025  12:39

Kasař vlezl do prodejny oknem, pak se odmaskoval pod kamerou. Poznáte ho?

Policie pátrá po muži, který se oknem vloupal do prodejny ve Vršovicích

Prozatím neznámý pachatel se v říjnu vloupal oknem do prodejny v pražských Vršovicích. S sebou si odnesl lup v hodnotě několik tisíc korun. Při činu ho v obchodě zachytila bezpečností kamera. Policie...

22. prosince 2025  10:34

Na D5 u Králova Dvora bourala dvě auta, směr na Prahu se znovu rozjel

Po nehodě dvou nákladních vozidel na dálnici D5 transportoval vrtulník jednoho...

Nehoda dvou osobních vozidel u Králova Dvora na čas uzavřela dálnici D5 ve směru na Prahu. Středočeská policejní mluvčí Barbora Schneeweissová uvedla, že na místě zasahovaly všechny složky...

22. prosince 2025  6:39,  aktualizováno  8:05

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

21. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  20:34

Krádež kabelů ochromila vlaky v Praze, zloděje dopadli i s brašnou plnou drátů

Krádež kabelů ochromila provoz vlaků v úseku Praha Vršovice - Praha hlavní...

Zpoždění až v řádu několika hodin nabíraly od nedělního rána vlaky v Praze kvůli krádeži kabelů na trati v úseku Praha Vršovice – Praha hlavní nádraží. Provoz byl plně obnoven po více než devíti...

21. prosince 2025  8:51,  aktualizováno  15:43

Opilý povaleč, nebo muž renesance? Mikuláš Dačický psal paměti po krčmách

Premium
Mikuláš Daczický z Heslowa a jeho rodný dům v Kutné Hoře

V postavě Mikuláše Dačického viděli měšťané vraha, opilce a rváče, historikové a literáti naopak znamenitého kronikáře a historiografa. Kým skutečně byl jeden z nejvěhlasnějších Kutnohoranů, který se...

21. prosince 2025

Tragická sobota ve středních Čechách. Dva požáry připravily o život dvě ženy

Při požáru chaty v Choceradech na Benešovsku zemřela žena. (20. prosince 2025)

Při sobotních požárech v Adamově na Kutnohorsku a v Choceradech na Benešovsku zemřely dvě ženy. Zřejmě šlo o neštěstí, policie vyšetřuje okolnosti. Ani jeden z případů zatím nenasvědčuje tomu, že by...

21. prosince 2025  10:27

Syntetických drog přibývá. Jsou snadno k mání a bojí se jich i chemici hasičů

Premium
ilustrační snímek

Starosti dělají hlavně během Vánoc a na sklonku roku zdravotníkům na urgentních příjmech, chemici hasičů se jich obávají celoročně. Nové syntetické drogy. Jsou to velmi nebezpečné a zrádné látky,...

20. prosince 2025

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Opilý řidič prorazil v Hrdlořezích plot školy. Nadýchal přes 1,5 promile

Opilý řidič prorazil v ulici Pod Táborem plot školy. (20. prosince 2025)

Řidič osobního automobilu v pražských Hrdlořezích nezvládl pod vlivem alkoholu v sobotu ráno po osmé hodině řízení a naboural plot školy. Nárazem se část zábradlí úplně vyvrátila a poškodila se také...

20. prosince 2025  10:31

Šampionky z USK objevují pasti přestavby. Můžeme vyhrát i prohrát s kýmkoli, ví kouč

Zleva: bývalá trenérka USK Natália Hejková, současný trenér Martin Bašta a...

I když aktuálně řeší jiné a ne tolik příjemné starosti, díky anketě Sportovec roku si od nich basketbalistky USK Praha mohly na chvíli odpočinout a znovu zavzpomínat na senzační titul v Eurolize....

20. prosince 2025  6:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.