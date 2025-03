Z Prahy do Kolína o 30 korun dráž? Schyluje se k zdražení už od nového roku

Například v případně elektronické jízdenky zakoupené na webu Českých drah vlakem z Prahy do Kolína by se jednalo o zdražení ze 140 Kč na 168 Kč v případě 20procentního nárůstu ceny, tedy téměř o 30 Kč.

Cesta z Prahy do Benešova by pak stála 137 Kč místo 114 Kč, z Prahy do Berouna si pak cestující připlatí 20 Kč. Uvedené ceny jsou za dospělého, nepočítají se slevami ani s dlouhodobými kupóny.

„Obecně chceme motivovat, aby cestující co nejvíce využívali digitálu,“ uvedl středočeský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN). Cenové zvýhodnění elektronických jízdenek a kuponů by podle něj mělo cestující vést k jejich upřednostnění. Elektronické jízdenky a kupony pak umožňují rychlejší odbavování cestujících a šetří i další náklady.

Podle Boreckého oproti loňskému roku vzrostou letos kraji výdaje na dopravní obslužnost o 800 milionů korun. Důvodem je mimo jiné i nasazení nových vlakových jednotek RegioFox a RegioPanter.

Celkově má letos středočeské hejtmanství hospodařit s více než padesátimiliardovým rozpočtem, z toho více než pět miliard korun jde na dopravní obslužnost. Jízdné pokryje jen zhruba třetinu nákladů.

Veřejná doprava v regionu obsluhuje přes 1 100 obcí a Prahu, dopravní systém kraje a metropole je propojený. Denně představuje kolem 15 tisíc spojů. Ve Středočeském kraji žije téměř jeden a půl milionu obyvatel, v Praze zhruba 1,4 milionu.