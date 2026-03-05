Dobře si MHD vedla i v porovnání s dalšími pražskými službami. „Naše čtvrté místo v celkovém žebříčku pražských služeb vnímáme jako potvrzení, že investice do modernizace vozového parku a komfortu cestujících mají smysl,“ uvádí vedoucí odboru marketingu, komunikace a obchodu DPP Josef Voltr.
Spokojenost s hromadnou dopravou v rámci průzkumu uvedlo 74 procent cestujících. Mnoho z nich je také ochotno cestování prostřednictvím MHD aktivně doporučit svým známým či kolegům.
Pozitivně podle výzkumu cestující překvapila nejen modernizace, ale i například vánoční výzdoba, která se v pražských tramvajích a autobusech ujala v posledních letech. Kladně hodnotí i větší ohleduplnost řidičů.
Lidé také oceňují to, že aktuality ohledně spojů získávají v reálném čase. 44 procent dotázaných informační servis hodnotí dokonce na jedničku. Cestující využívají jak aplikace, tak i elektronické tabule, které se umisťují na stále více pražských zastávek. „Nárůst využívání informací v reálném čase, který se od roku 2021 zvýšil o 12 procent,“ říká Jan Barchánek, člen představenstva a dopravní ředitel DPP.
Nejvíce preferovanou formou jízdenky je u Pražanů roční kupon. Většina lidí je s jeho cenou spokojena, až 67 procent by bylo ochotno za něj zaplatit čtyři tisíce nebo i o něco více. Osmdesát procent dotázaných také očekává jeho brzké zdražení.
Pořád je na čem pracovat
Nejvíce vytížené jsou v Praze autobusy, jezdí jimi denně 31 procent obyvatel. Následuje metro, které využívá jen o 3 procenta lidí méně. Tramvaje jich pak denně využívá 26 procent.
Před pár lety bylo ale využívání MHD četnější a pražský dopravní podnik by byl rád, kdyby se obsazenost podařilo vrátit na čísla před pandemií covidu. Například až 56 procent dojíždějících ze Středočeského kraje dává totiž přednost osobnímu autu.
Rodiče s dětmi by ocenili navíc více nízkopodlažních spojů a studenty podle průzkumu trápí občasná zpoždění. Senioři naopak jako největší překážku uvádějí náhlou změnu trasy.
Navzdory tomu, že se Praha snaží o výměnu vozového parku za ekologičtější varianty, pro samotné obyvatele udržitelnost není prioritou. Za důležitou ji označují zejména ženy a lidé s vysokoškolským vzděláním. I přesto až polovina dotázaných uvedla, že pražskou MHD vnímá jako ekologickou, oproti roku 2020 se tak jedná dvacetiprocentní nárůst.