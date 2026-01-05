Autobusy a tramvaje v Praze jezdí v delších intervalech, metra se omezení netýká

„Na vánoční a novoroční provoz naváže od 5. ledna do 1. března mírně omezený provoz MHD s ohledem na každoročně sníženou poptávku začátkem roku. Ta je nižší cca o 15 procent než během podzimního období, kdy naopak jezdí cestujících nejvíce,“ uvedl už dříve mluvčí organizace ROPID Filip Drápal.
Tramvaje budou v ranní a odpolední špičce jezdit po deseti minutách, na podzim to bylo po osmi. U páteřních linek 9, 17 a 22 se interval ve špičce prodlouží ze čtyř minut na pět.
Většina městských autobusů a také trolejbusová linka 58 budou jezdit ráno po 7,5 minutách, odpoledne po deseti. Na podzim to bylo ráno po šesti minutách a odpoledne po 7,5 minutách. Linkám 58, 107, 135, 136, 143, 177 a 213 se prodlouží intervaly také v pracovní dny dopoledne. Autobusům, které jezdí v delších časových odstupech, se jízdní řád nezmění.
V hlavním městě je během ledna a února méně zahraničních i domácích návštěvníků. Zároveň mají vysokoškoláci zkouškové období a řada z nich ve městě není nebo po něm tolik necestuje. V únoru ovlivňují počet cestujících v MHD také jarní prázdniny.