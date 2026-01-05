Autobusy a tramvaje v Praze jezdí v delších intervalech, metra se omezení netýká

  8:42
Podle upravených jízdních řádů začíná jezdit pražská MHD. Tramvaje a autobusy budou mít během ledna a února hlavně ve špičkách delší intervaly. Důvodem takzvaného poloprázdninového provozu je každoročně menší počet cestujících začátkem roku. Provoz metra se letos na rozdíl od minulých let omezovat nebude.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ROPID

„Na vánoční a novoroční provoz naváže od 5. ledna do 1. března mírně omezený provoz MHD s ohledem na každoročně sníženou poptávku začátkem roku. Ta je nižší cca o 15 procent než během podzimního období, kdy naopak jezdí cestujících nejvíce,“ uvedl už dříve mluvčí organizace ROPID Filip Drápal.

Tramvaje budou v ranní a odpolední špičce jezdit po deseti minutách, na podzim to bylo po osmi. U páteřních linek 9, 17 a 22 se interval ve špičce prodlouží ze čtyř minut na pět.

Většina městských autobusů a také trolejbusová linka 58 budou jezdit ráno po 7,5 minutách, odpoledne po deseti. Na podzim to bylo ráno po šesti minutách a odpoledne po 7,5 minutách. Linkám 58, 107, 135, 136, 143, 177 a 213 se prodlouží intervaly také v pracovní dny dopoledne. Autobusům, které jezdí v delších časových odstupech, se jízdní řád nezmění.

V hlavním městě je během ledna a února méně zahraničních i domácích návštěvníků. Zároveň mají vysokoškoláci zkouškové období a řada z nich ve městě není nebo po něm tolik necestuje. V únoru ovlivňují počet cestujících v MHD také jarní prázdniny.

