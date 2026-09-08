Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Plastové Lítačky jsou opět k mání. Operátor vysvětluje důvod jejich nedostatku

Autor: ,
  18:27
Pražská Lítačka

Pražská Lítačka | foto: ČTK

Pražská Lítačka
Aplikace PID Lítačka
Od příštího ledna by měla fungovat vylepšená aplikace PID Lítačka 2.0. Nabídne...
Pražská Lítačka
5 fotografií
V Praze v srpnu scházely plastové karty pro MHD Lítačka nutné pro výměnu těch, kterým skončila platnost. Důvodem byl zvýšení zájem o výměnu. Nyní již jsou dodávky obnoveny a karet je dostatek.

„Důvodem byl především zvýšený zájem o výměnu nejstarších karet vydaných v roce 2016, kterým v průběhu letošního roku postupně končí platnost. Výpadek dodávek karet Lítačka trval přibližně deset dní. Dodávky jsou nyní zcela obnoveny a karet Lítačka máme v tuto chvíli dostatek,“ uvedl Vladimír Antonin Bláha, mluvčí městské firmy Operátor ICT (OICT), která má provoz Lítačky na starosti.

Nejasné cedule a výpadek karet zmátly cestující. Staré Lítačky ještě chvíli platí

Firma podle něj stav zásob na výdejních místech sleduje a podle potřeby karty doplňuje.

Mluvčí dodal, že výměnu karty je standardně možné vyřídit na výdejních místech nebo prostřednictvím e-shopu PID Lítačka. „Cestující zároveň nemusí jako identifikátor využívat pouze plastovou kartu: dlouhodobý kupón lze přiřadit například také k mobilní aplikaci PID Lítačka,“ doplnil. Další možností je využití platební karty.

Lítačka už nestačí. Praha ji od příštího roku nahradí vylepšenou aplikací

V letošním roce podle dřívějších informací OICT končí platnost asi 370 000 nejstarších karet, což se reálně týká asi 130 000 lidí, kteří na ní měli na začátku roku nahraný platný kupon. Firma již dříve platnost karet dvakrát prodloužila o tři roky. Stejně postupovala u později vydaných dokladů, jejichž platnost tak bude končit v následujících letech. Lítačka začala fungovat v roce 2016, kdy nahradila opencard.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Vždyť vede centrem a zas vynechává sever města, zlobí se Pražané na nové metro E

ilustrační snímek

Zase vede centrem, zbytečně spojuje stanice a sever Prahy úplně pomíjí. To jsou nejčastější výtky Pražanů k plánu na novou trasu metra. Původně měla být okružní, ale protože na sever nezavítá, je z...

Po 46 letech projela tramvaj podél muzea směr Václavské náměstí

„Pomeranč“ otestoval zrekonstruovanou tramvajovou trať nad Muzeem a projel i...

Pražané po 46 letech mohli spatřit tramvaj, která podél Národního muzea mířila na Václavské náměstí. Stalo se tak během testování stávající, ale zrekonstruované nedaleké trati ve Škrétově ulici...

Ve flanelce a na Harleyi. Pavel projel v čele 800 motorkářů Prahou

V sobotu 5. září vyrazila z pražských Holešovic spanilá jízda 800 motorkářů....

Prahou projela kolona 800 motocyklů Harley-Davidson a dalších značek při příležitosti posledního ročníku akce Prague Harley Days. Do spanilé jízdy se zapojil i prezident Petr Pavel, který patří mezi...

Skočil pro dítě do kolejiště metra, pak tiše zmizel. To je na metál, oceňují lidé

Kamera zachytila pád sedmiletého chlapce do kolejiště metra a jeho záchranu

Absolutní respekt. Hrdina. Obdivnými reakcemi zahrnuli lidé neznámého cizince, který pohotově skočil pro sedmiletého chlapce do kolejiště metra. Turista neváhal a zvládl dítě během několika sekund...

Cyklista se hádal s řidičkou, která pak zemřela. Nemůže za to, osvobodil ho soud

Cyklista Václav Socher pravomocně zproštěný viny (na archivním záběru)

Soud v pondělí pravomocně zprostil viny cyklistu, který měl v centru Prahy fyzický konflikt s řidičkou, jež následně zemřela. Podle odvolacího senátu nebyl skutek trestným činem. Obžaloba vinila...

Tramvaje v Praze srazily čtyřleté dítě i teenagerku

Na pražském Karlově náměstí tramvaj srazila čtyřletou dívku. (8. září 2026)

Na Karlově náměstí v centru Prahy dnes odpoledne srazila tramvaj čtyřletou dívku. Provoz v lokalitě byl zhruba půl hodiny oboustranně uzavřen. K podobné nehodě došlo také ve Švehlově ulici v Praze...

8. září 2026  17:44,  aktualizováno  17:49

Buzerujete, já vás nenávidím. Muž si koledoval, až za banální přestupek skončil v poutech

Banální přestupek proti vyhlášce o ochraně veřejné zeleně se zvrtl v agresivní...

Banální přestupek skončil předvedením zadrženého v poutech. Odehrálo se v noci z neděle na pondělí před pražským hlavním nádražím. Když se hlídka strážníků snažila jen zjistit totožnost muže, který...

8. září 2026  16:30

Mohutný požár pohltil obchodní dům Lidl v Kladně, škoda je 170 milionů

V Kladně shořel obchodní dům Lidl. (8. září 2026)

Hasiči v noci likvidovali mohutný požár obchodního domu Lidl v Kladně. Vyhlásili druhý a později i třetí stupeň poplachu, na místě zasahovalo na 18 jednotek. Z přilehlé ubytovny evakuovali 53 lidí....

8. září 2026  2:23,  aktualizováno  16:13

Praha 3 reaguje na vysoký počet cizinců, radniční noviny začala vydávat i v jiném jazyce

Pražské Vinohrady. (12. května 2024)

Praha 3 poprvé vydala svůj měsíčník také v jiném jazyce než v češtině. Poprvé tak světlo světa spatřila anglická mutace. Radnice tak chce dění ve své městské části přiblížit spoustě cizinců, kteří na...

8. září 2026  14:57

Za útok katanou na turisty dostal vietnamský prodavač 12 let vězení a vyhoštění z Česka

Městský soud v Praze řeší případ vietnamského prodavače, který vzal podle...

Mladému prodavači, který loni před vánočními svátky zaútočil v centru Prahy na zákazníky z Itálie, v úterý pražský městský soud uložil 12 let vězení, na neurčito ho také vyhostil z České republiky....

8. září 2026  14:12

Bydlení? Propadák, hodnotí Pražané. Politici se před volbami přou, jak dostat metropoli z krize

Pražští politici se v úterý přeli o řešení bytové krize v metropoli. Ve hře je...

Téměř osmdesát procent Pražanů hodnotí dostupnost bydlení v hlavním městě jako velmi špatnou, více než polovina dotazovaných ji oznámkovala pětkou. Viní z toho vlastníky investičních bytů, stát, ale...

8. září 2026  14:02

Čekala jsem větší frontu. V Ostravě otevřel čtvrtý Primark, zaměstnanci tančili na DJ

V nákupním centru Avion Shopping Park v Ostravě byla otevřena čtvrtá prodejna...

Svou čtvrtou prodejnu v České republice nasměroval módní řetězec Primark do ostravského Avion Shopping Parku. Jeho dnešní slavnostní otevření se odehrálo bez dramatických front. Na první zákazníky v...

8. září 2026  12:51

Čekejte dlouhé kolony, pojedete pomalu. Ve směru od Kladna se zavře sjezd z D7 na letiště

Druhá etapa výstavby křižovatky Aviatická u letiště v Praze (září 2026)

Stavbaři na dálnici D7 ve středu uzavřou sjezd na letiště ve směru od Slaného a Kladna. Důvodem je start druhé etapy výstavby křižovatky Aviatická. Objížďka povede přes Evropskou.

8. září 2026  12:08

Místo vinice lukrativní stavební parcela. Bývalý mělnický radní čelí kritice

Premium
Volby v roce 2022 byly pro Karla Kasáčka úspěšné, stal se radním. Teď však na...

Nezvykle rychlé stavební povolení i odmítání hradit poplatek městu, který sám schválil. Bývalý radní Karel Kasáček čelí kritice. „Připravuji trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu...

8. září 2026

Dceru s mentálním postižením ubodala 96 ranami. Soud ženě potvrdil 18 let vězení

Ženě, která ubodala postiženou dceru, potvrdil odvolací Vrchní soud v Praze 18...

Pražský vrchní soud v úterý poslal zdravotní sestru, která ubodala svoji sedmiletou dceru s mentálním postižením, na 18 let do vězení. Potvrdil tak červnový prvoinstanční verdikt a zamítl odvolání...

8. září 2026  10:51

Vlak u Hostivaře srazil člověka, na místě zemřel. Provoz na koridoru je omezený

ilustrační snímek

Na železničním koridoru mezi Prahou a Benešovem v úseku mezi pražskou Hostivaří a Uhříněvsí srazil vlak člověka, střet nepřežil. Kvůli vyšetřování události se v úterý dopoledne na nezbytně nutnou...

8. září 2026  9:33,  aktualizováno  10:21

Kandidátky na magistrát omládly, přibylo žen. Nejvíce mladých pod 30 posílají Motoristé

Budova pražského magistrátu na Mariánském náměstí v Praze

Už 9. a 10. října se ve volbách do zastupitelstva rozhodne o novém rozložení sil v městských částech i na magistrátu. O křeslo v zastupitelstvu v Nové radnici na Mariánském náměstí se letos uchází 24...

8. září 2026  7:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×