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Prodloužené intervaly i výluky. Blíží se prázdninový provoz pražské MHD

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  17:30
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

V Praze začne v sobotu jezdit MHD podle takzvaných prázdninových jízdních řádů s delšími intervaly mezi spoji. Metropoli čekají o prázdninách také výluky metra a tramvají. Prázdninový provoz letos potrvá do 28. srpna, od 29. srpna pojedou linky v běžných intervalech.

„U metra budou stejně jako každý rok mírně prodlouženy intervaly ve špičkách pracovních dnů,“ uvedl dnes Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid, která koordinuje pražskou veřejnou dopravu.

U linky A budou intervaly podle denní doby delší o 60 až 75 sekund, na lince B o 40 až 60 sekund a na lince C o 20 až 35 sekund. Kolem poledne pojedou všechny linky po pěti minutách, o víkendu každých 7,5 minuty.

Většina tramvajových linek pojede o prázdninách ve špičkách pracovních dnů každých deset minut, kolem poledne pak po 12 minutách. Na páteřních linkách 9, 17 a 22 bude interval poloviční. U autobusů budou intervaly prodlouženy v pracovní dny a u vybraných linek i o víkendu. Školní autobusy nepojedou.

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MHD v metropoli zasáhnou i výluky. Od 4. do 10. července nepojede kvůli modernizaci zabezpečovacího zařízení metro mezi stanicemi linky C Kobylisy a Pražského povstání. Náhradní dopravu zajistí autobusy XC a tramvajová linka 2 prodloužená z Nuslí ke stanici metra Pražského povstání a k Vozovně Pankrác.

Od nadcházející soboty bude kvůli pracím na rekonstrukci Radlické na tři týdny přerušen provoz tramvají na trati z Anděla do Radlic. „V příštím roce se očekává dlouhodobé přerušení provozu na této trati,“ uvedl Drápal.

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Od poloviny července pak kvůli rekonstrukci trati tramvaje do zhruba 10. srpna nepojedou v úseku Lazarská – Národní třída – Národní divadlo – Újezd. Po ukončení této výluky je v plánu rekonstrukce trati na Spořilově, dodal mluvčí.

Provoz autobusů na severu a východě Prahy ovlivní oprava Kbelské ulice od 2. července do 15. srpna. Od 13. července pak začne rekonstrukce stropní desky nové budovy hlavního nádraží, což ovlivní polohu autobusových zastávek.

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Na železnici bude pokračovat dlouhodobá výluka mezi Masarykovým nádražím a stanicí Bubny a od 1. července bude vyloučen i provoz ve směru na tratích ve směru Rudná u Prahy a Hostivice. Vlaky linky S6 budou do podzimu jezdit z provizorní zastávky Praha-Zlíchov v blízkosti tramvajové zastávky Hlubočepy a vlaky linky S65 budou jezdit z Hostivice pouze do zastávky Praha-Jinonice.

„Ve druhé polovině srpna pak bude vyloučen provoz vlaků mezi Prahou a Kladnem a pokračující modernizace stanice Praha-Smíchov si vyžádá odklon části vlaků linky S7 přes Kačerov,“ doplnil Drápal.

Jsou intervaly letních spojů PID dostatečné?

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