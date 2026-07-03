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Míříte z Prahy na filmový festival do Varů? Jeďte bez přestupu a celkem levně

Autor:
  8:16
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Kristová, MAFRA

Chystáte se na mezinárodní filmový festival do Karlových Varů? Využijte přímý autobus. Pražská integrovaná doprava nabízí svezení, které trvá necelé dvě a půl hodiny. Jedna cesta stojí kolem stovky.

Do Karlových Varů míří po dobu konání festivalu od 3. do 11. července speciální autobusová linka 305.

Z terminálu Praha Zličín se tak dostanete do Karlových Varů přímo, bez přestupu. Linka má celkem 39 zastávek a zastavuje například v Novém Strašecí, Krupé, Lubenci, Bochově či Andělské Hoře.

OBRAZEM: Velký sál Thermalu není jen velký, ale taky unikátní. Podívejte se

Linka 305 má intervaly ve všední dny každých 60 – 120 minut, o víkendu 120 – 240, uvádí Ropid.

Jízdenku si lze pohodlně zakoupit v aplikaci PID Lítačka.

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„Nejvýhodnější je využití celodenního jízdného za cenu 288 Kč a 168 Kč, které se při zpáteční cestě cenově rozloží na dvě výhodné jízdenky za 144 Kč a 84 Kč,“ avizuje dopravce.

Například RegioJet vozí svým spojem do Varů podle svých webových stránek od 149 korun, ceny přepravce FlixBus začínají kolem 200 korun.

Linka 305 mezi Zličínem a Karlovými Vary

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