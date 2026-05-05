Metro C se na tři dny zastaví, nepojede mezi Kobylisy a Pražského povstání

Autor: ,
  12:51
Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského povstání nepojede od pátku 8. května do neděle 10. května metro. Důvodem je výměna zabezpečovacích zařízení ve stanicích linky C Florenc a Vltavská. Zavedena bude náhradní autobusová a tramvajová doprava. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí pražského dopravního podniku (DPP) Daniel Šabík.
foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Metro v době výluky obslouží úseky mezi stanicemi Háje – Pražského povstání a Letňany – Kobylisy s tím, že z Ládví na Kobylisy bude doprava kyvadlová. Vlak bude jezdit po jedné koleji tam a zpět.

Jako náhradní doprava budou zavedeny autobusové linky XC, XC1 a tramvajová linka 36. Linka XC pojede z Kobylis na Pražského povstání, linka XC1 spojí Nádraží Holešovice s Pražským povstáním a linka 36 pojede ze zastávky Sídliště Ďáblice přes zastávky Nádraží Holešovice, Vltavskou, Masarykovo nádraží, Karlovo náměstí, I. P. Pavlova a Náměstí Bratří Synků do Vozovny Pankrác.

DPP o prodlouženém víkendu vymění ve stanicích Florenc a Vltavská původní reléová staniční a traťová stavědla z první poloviny 70. let 20. století za moderní elektronická. Výměna zabezpečovacích zařízení je podmínkou pro připravovanou automatizaci provozu na lince metra C. DPP ji zahájil na jaře 2024, dokončena by měla být v příštím roce.

