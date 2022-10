Mezi Kačerovem a Florencí nejezdí metro. Příčinou je poškozený tunel

Provoz metra C mezi zastávkami Kačerov a Florenc je do odvolání pozastaven. Na soupravu v tunelu na vjezdu do stanice Pražského povstání spadla omítka. Nikdo nebyl zraněn. Na místo se vydali technici Dopravního podniku Praha, aby zjistili, jaký je technický stav stropu. Je zavedena náhradní autobusová doprava, doba výluky je zatím nejistá.