Praha má růst do výšky místo rozšiřování do okolí. Už to umožňuje nový metropolitní plán

„Pro Prahu je to naprosto zásadní změna, která přináší pravidla pro budoucí rozvoj,“ upozornil Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Změna se sice bude dít postupně, ale rozvoji města výrazně pomůže.
„Plán brání nekontrolovanému rozšiřování města do okolní krajiny. Soustředí se na brownfieldy, obrovská území uvnitř města, kde umožňuje výstavbu podle jasných pravidel a zaručuje potřebnou vybavenost pomocí plánovacích smluv města s developerem,“ doplnil Boháč.
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Nový plán obsahuje oproti dosavadnímu také výškovou regulaci, v některých místech tak bude možné stavět budovy až do sta metrů. Tento limit bude platit například na Chodově, v Roztylech, u nádraží Eden, u metra Českomoravská nebo v Nových Butovicích.
Norma například opouští pouhé vymezení funkčního využívání ploch. Nahrazuje ho důrazem na charakter lokalit a strukturu Prahy, aby developerský záměr respektoval charakter jednotlivých částí města. Chrání cenné výhledy a navrhuje nová veřejná prostranství, parky i vybavenost.
Rezidenční výstavba zároveň dostane rychlejší tempo. Dosud se kvůli mnoha projektům musel starý územní plán měnit, což někdy trvalo roky. Nyní se bude plánovat i stavět rychleji.
Tisíce nových bytů
Ke zlepšení plánování a povolování staveb přispěje také novela stavebního zákona, kterou Poslanecká sněmovna schválila v červenci. Ta by se právě na změnu povolovacích procesů a jejich zefektivnění měla zaměřit.
„V kombinaci s Metropolitním plánem věřím, že reálná změna bude v praxi vidět dříve,“ sdělil Ondřej Boháč.
Plán umožní postavit 350 tisíc nových bytů na rozvojových plochách, jako jsou Nákladové nádraží Žižkov, Avia, Florenc 21, Bubny-Zátory, Nová Ruzyně a další.
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„Číslo přes tři sta tisíc nadsazené není,“ uvedl Dušan Kunovský, předseda představenstva společnosti Central Group. Na čtvrtině uvolněných pozemků lze podle názoru developerů reálně stavět v horizontu 10 až 20 let. Stavět by však neměli jen soukromí investoři. „Velký význam přikládám možnosti rozšířit městský bytový fond. Praha by díky tomu získala silný nástroj pro podporu nájemního a dostupného bydlení,“ vysvětlil David Krůta, finanční konzultant společnosti 4fin.
Vznikající čtvrtě si vyžádají potřebnou infrastrukturu. „Nové byty budou potřebovat nový zdroj tepla. To je jedna z věcí, které řeší nový dokument Strategie a generel teplárenství,“ doplnil předseda komise pro energetiku pražského zastupitelstva Jan Chabr (TOP 09).
Cílem dokumentu, který schválili pražští radní na konci srpna, je vytvořit dlouhodobý a koordinovaný rámec pro zásobování Prahy teplem, podpořit bezpečnost dodávek, modernizaci a snížit závislost na jediném zdroji tepla.
Pro Pražany je však nejdůležitější, že jim záměr slibuje zajistit stabilní a předvídatelnou cenu tepla. Investice, které se strategií souvisejí, by mohly v následujících letech dosáhnout až 18 miliard korun.
Cestování velkým regionem
Metropolitní plán myslí také na technickou i dopravní infrastrukturu. „Umožňuje třeba výstavbu 73 kilometrů nových tramvajových tratí,“ řekl Ondřej Boháč. Dopravu v Praze může v následujících letech doplnit metro S, tedy příměstské vlaky vedené tunely.
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K zásadním vizím rozšíření veřejné dopravy patří nové vlakové spojení z Uhříněvsi na jih k Bystřici na Benešovsku, rozšíření stávající linky od Vysočan a Rajské zahrady směrem na Starou Boleslav nebo větší tlak na výstavbu vysokorychlostních tratí.
Nejde však jen o Prahu, ale i o střední Čechy – obě oblasti se čím dál více propojují. Středočeský kraj proto nedávno představil strategii Doprava 2035, která s rozvojem železnice počítá.
„Podle předběžného nastudování to vypadá, že Praha je skrze nový územní plán na rozvoj připravena a s důležitými železničními a silničními stavbami počítá,“ uvedl ke středočeskému dokumentu Petr Hlaváček (STAN), náměstek primátora pro územní rozvoj.