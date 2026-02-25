Metropole Zličín si staví napojení k dálnici. Most překlene testovací dráhu metra

Matouš Waller
  11:47
Alespoň část kolon, které jsou tradičním koloritem ulic okolo Metropole Zličín, by měla zmizet už v polovině letošního roku. Majitel nákupního centra staví nové přímé napojení na nedalekou Rozvadovskou spojku. Silnice je prvním krokem k rozsáhlé přestavbě obchodního domu i vzniku parkoviště pro tisíce vozů.
Stavba opěr mostu přes zkušební trať metra

Stavba opěr mostu přes zkušební trať metra | foto: Pragoprojekt

Stavební práce byly zahájeny na podzim loňského roku. V současné době je...
Stavba mostu přes zkušební trať metra
Opěrná zeď kolem stožáru vysokého napětí
Základy mostu nového propojení parkoviště a Rozvadovské spojky.
7 fotografií

Návštěvníkům obchodního domu Metropole Zličín i obyvatelům z okolních ulic by se mělo brzy ulevit. Nákupní centrum dostane vlastní napojení na nedalekou Rozvadovskou spojku, díky čemuž zmizí alespoň část kolon z Řevnické ulice.

Stavba za 105 milionů korun doplní současné již kapacitně nevyhovující napojení přes přetíženou křižovatku, která slouží i k obsluze protějšího autobusového nádraží. Silnice nyní rovněž protíná přístupovou cestu pro pěší od stanice metra, což negativně ovlivňuje plynulost provozu, uvedl server zdopravy.cz

Detail nového napojení parkoviště na Rozvadovskou spojku včetně zálivu pro závory | foto: Magistrát hlavního města Prahy

Nová komunikace určená pro příjezd i odjezd povede z jihovýchodního rohu stávajícího parkoviště a napojovat se bude na Rozvadovskou spojku ve směru z centra. Řidiči díky tomu získají pohodlnější příjezd z centra města i napojení na dálnici D5 a Pražský okruh.

Samostatné kapacitní napojení

Silnice o délce 247 metrů spojí parkoviště a spojku betonovým mostem dlouhým 57 metrů, který překlene zkušební trať metra. Za ním bude umístěná šestice vjezdových a výjezdových závor, jež by měly mít dostatečnou kapacitu i při nejvyšším náporu.

Zkušební trať metra na Zličíně

  • Součástí areálu zličínského metra je i zkušební trať o délce 1805 metrů. Slouží zejména v noci k obracení souprav, během dnů otevřených dveří se na ni může podívat i veřejnost.
  • Jak zkušební trať metra vypadá, jsme natočili pro pořad Na co zírá mašinfíra.

Kusý konec zličínské zkušební trati, kterou nový nájezd překlene. | foto: DPP

  • Zličínské depo slouží od 6. listopadu 1994, vlaky sem prvních pár dní jezdily jen manipulačně z tehdejší konečné Nové Butovice, otevřené v říjnu 1988. Vlaky s cestujícími až na současnou konečnou začaly jezdit až o necelý týden později.
  • Depo zprvu dokázalo poskytnout útočiště 150 vozům metra, po rozšíření v roce 2001 se kapacita zvedla o padesát vozů.

Podle plánů by napojení na Rozvadovskou spojku mělo být řešené pomocí s ním souběžného samostatného silničního pásu (takzvaného kolektoru). Přestavba by se totiž kvůli nedostatku prostoru měla dotknout rovněž napojení Řevnické a Pražského okruhu. Mezi nimi by navíc v budoucnu mohlo vzniknout i nové přemostění.

Stavba financovaná vlastníky obchodního domu, nizozemskou společností Rodamco a německou Commerz Real, začala loni na podzim. Podle firmy Pragoprojekt, která zpracovává projekční dokumentaci stavby, by napojení mělo být hotové během letošního léta.

Kam zaparkovat Středočechy? Na okrajích Prahy chystají nová parkoviště

Rozsáhlá přestavba metropole

Stavba nového napojení je pouze jednou z částí projektu na modernizaci celého obchodního centra. Majitel plánuje rozšíření o novou dvoupodlažní budovu s obchody a restauracemi v prostoru stávajícího parkoviště.

V jejím sousedství vznikne šestipodlažní parkovací dům, díky kterému se počet parkovacích míst zvýší téměř o 1 300 a celková kapacita na necelé tři tisíce aut. Napojení z Rozvadovské v budoucnu vyústí přímo do nového parkovacího domu.

Druhé parkoviště P+R na Zličíně

Parkovací místa P+R v areálu zličínského obchodního centra by měla být jen částí chystaných kapacit pro dojíždějící z východu města. Magistrát letos plánuje začít stavět další parkovací dům pro 600 aut mezi ulicí Na Radosti a areálem depa Zličín.

Vizualizace nového P+R parkoviště podél ulice Na Radosti.

Vzniknout by u něj měly i nové zastávky pro spojení se stanicí metra. Od plánovaného prodloužení metra až k zamýšlenému parkovacímu domu však město předloni ustoupilo.

Část kapacit garáží by měla sloužit i jako P+R parkoviště pro dojíždějící. Pražský magistrát oznámil záměr využít 1 400 parkovacích míst už v roce 2022. Výhodou by kromě vysoké kapacity byla i krátká docházková vzdálenost – z nejvzdálenějšího místa ke stanici metra jen 350 metrů.

24 let Metropole Zličín

Obchodní dům podle návrhu architektonické kanceláře Chapman Taylor, zodpovědné například za podobu budovy Flow na Václavském náměstí nebo část domů projektu Smíchov City, své dveře poprvé otevřel v říjnu 2002. Šlo už o jedenácté velké obchodní centrum v Praze.

Stroj času: Jak se pole na okrajích Prahy proměnila v chrámy nákupů

Už tehdy patřilo k největším nákupním centrum v Česku, po rozšíření v roce 2004 mělo 70 tisíc metrů čtverečních nákupních ploch a dočasně se stalo tím největším. Spoluvlastník Metropole Zličín, společnost Rodamco, provozuje také obchodní domy Westfield Chodov a Centrum Černý Most.

Metropole Zličín si staví napojení k dálnici. Most překlene testovací dráhu metra

