Sprejeři zastavili část metra B, nejezdilo půl hodiny

O zastavení provozu informoval dopravce před 5:00. Policie ukončila zásah před 5:30.
Ať platí bohatí, zní z Francie. Sociální Evropa se může stát brzy minulostí
Desítky let se Evropané hlavně v západních státech těšili z poměrně vysoké kvality života, který zastřešoval štědrý systém sociálního zabezpečení, relativně vysoké důchody, dostupné školství i mnohde...
Tragická smrt dítěte? V kolínském bytě našli mrtvého a těžce zraněnou ženu
Kriminalisté vyšetřují velmi závažný incident v Kolíně, kde se v tamním bytě zřejmě odehrála rodinná tragédie. Policisté zde nalezli mrtvého člověka, podle informací iDNES.cz šlo o nezletilé dítě, a...
Policie hledala nebezpečného muže, který utekl z Bohnic. Našli ho u nádraží
Pražští policisté pátrali po muži, který se v pátek nevrátil z vycházky do lékařského zařízení v Bohnicích. Tam soud muže umístil kvůli pokusu o vraždu. V sobotu po 13. hodině policisté oznámili, že...
Policie řekla, jaké tresty hrozí řidiči formule z dálnice D4. Rozhodne soud
Řidiči formule, která jela počátkem září po dálnici D4 na Příbramsku, hrozí pokuta až deset tisíc korun, zákaz řízení na rok a půl a přidělení šesti trestných bodů. Policie v případu zajistila...
Účastnil se okupace v roce 1968. Cenný transportér objevili v Moldavsku
Jde o první stroj okupačních sil srpna 1968, který se na naše území vrátil. Obrněný transportér BTR-152K objevili pracovníci VHÚ zcela náhodou ve spřáteleném muzeu v moldavském Kišiněvě. Nyní je...
Silničáři honí čas i v noci, práce na dálnicích chtějí stihnout v termínu
V situaci, kdy ministr dopravy připustil, že v rozpočtu chybí peníze na příští rok, dálnice ve Středočeském kraji intenzivně rostou. Silničáři hlásí pokrok při přípravě D3.
Mezi konečnou stanicí Zličín a Smíchovským nádražím na trase B nejezdilo časně ráno asi půl hodiny metro. V tunelu metra se pohybovali sprejeři. Policie nechala provoz zastavit z bezpečnostních...
Poslanci Hřib a Pospíšil končí v pražské radě. Nahradí je Beránek a Slabihoudek
Náměstci pražského primátora Zdeněk Hřib z Pirátů a Jiří Pospíšil z TOP 09 koncem roku rezignují na své posty v Radě hlavního města Prahy. Stali se totiž novými poslanci. Dopravy se tak ujme Jaromír...
Na přijímačky připraví jen placené kurzy, neférový systém, zlobí se rodiče i politici
Jednotné přijímací zkoušky na střední školy chystané organizací Cermat vyžadují celoroční přípravu žáků. Otázky v testu jsou totiž specifické, zkoušky se navíc konají v dubnu, kdy část učiva daného...
Závažné ohrožení občanů. Vedení Prahy 8 se diví vycházce pro vraha a klade otázky
Vedení Prahy 8 je znepokojeno víkendovým incidentem, při kterém se z povolené vycházky nevrátil do psychiatrické nemocnice v Bohnicích nebezpečný pacient, který trpí schizofrenií. Starosta městské...
„Ještě nejsem mrtvá.“ Semináře podporují seniory v chuti do kvalitního života
Je sychravý podzimní den a v učebně Centra Elpida na Smíchově usedá do lavic šest žen. Přišly na seminář pro seniory Klid v duši lektorky Ivany Skálové. „Vnímám problém nasytit se, nechci cítit, že...
Porodník Feyereisl končí v čele podolského ústavu. Byl u prvních českých paterčat
Ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v Praze-Podolí Jaroslav Feyereisl po 25 letech na vlastní žádost končí. Jednasedmdesátiletý uznávaný gynekolog a porodník z funkce odchází ke konci...
Domácí měsíc sucha je u konce. Snad už jsme si to vyžrali, doufá Sparta po výhře
Přesně jeden měsíc. 30 dní. Takovou dobu sparťanští hokejisté nevyhráli v domácím prostředí. Ve 14. extraligovém kole proti Českým Budějovicím (4:2) se dočkali teprve druhého triumfu před vlastními...
I prezident sledoval rallyeové speciály v Praze. Jezdci se shodovali: Unikátní zážitek
Skupinku zahraničních návštěvníků Prahy ten výjev zaujal. Před Rudolfinem vyrostly plůtky, které pomalu obklopovaly další lidé. Kolem kamery, fotografové. „Prosím vás, co se tu děje?“ tázal se jeden...
Na D8 u Ledčic se převrátil kamion. Dálnice směrem na Německo byla 7 hodin zavřená
Dálnice D8 byla od nedělních ranních hodin na 23. kilometru u Ledčic na Mělnicku ve směru na Německo po nehodě kamionu zhruba sedm hodin uzavřená. Kamion skončil po havárii na boku přes dva jízdní...
Řešení zpožděných autobusů. Dispečink v Mladé Boleslavi jim rozsvítí zelenou
Dopravní podnik Mladá Boleslav přichází s řešením zpožděných autobusů. Postavil nový dispečink a systém řízení autobusové dopravy, který se napojí na městskou telematiku. Ta umožní dispečerovi, aby...
