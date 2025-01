K autobusáku jednodušeji. Po letech se otevřel výstup z metra na Florenci

15:42

Pražský dopravní podnik v pátek otevřel výstup z metra ve stanici linky C Florenc do Křižíkovy ulice. Ten byl uzavřený od června 2022 kvůli rekonstrukci stropní desky. Další východy z vestibulu kvůli nadále probíhající rekonstrukci zůstávají zavřené až do konce roku 2026.