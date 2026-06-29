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Metro čeká dlouhá výluka. Celý týden neprojede centrem Prahy jedna linka

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  8:01
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Pražané a návštěvníci hlavního města zbystří. Od soboty 4. července nebude jedna z linek metra projíždět centrem metropole. Důvodem je modernizace zabezpečovacích zařízení. Zavedená bude náhradní autobusová doprava.

Výluka se týká linky C v úseku Nádraží Holešovice – Pražského povstání. Přerušení provozu začne hned ráno v sobotu 4. července a skončí v pátek 10. července.

„Je to z důvodu modernizace zabezpečovacích zařízení,“ uvedl pražský dopravní podnik v prohlášení. Výluka se týká osmi stanic metra, včetně exponovaných přestupních uzlů Florenc a Muzeum či stanic Hlavní nádraží a I. P. Pavlova.

Výluka metra linky C od 4. do 10. července 2026

Dopravní podnik zavede ve vyloučeném úseku náhradní autobusovou dopravu XC.

Na svém webu popisuje DPP umístění náhradních autobusových zastávek. Změny doznají i zastávky některých běžných linek autobusů.

Svou trasu pak změní i linka tramvaje číslo 2, která pojede úsekem ... Náměstí Bratří Synků (na náměstí Bratří Synků) – Nuselská radnice – Pražského povstání – Kotorská – VOZOVNA PANKRÁC.

DPP do soboty připraví ještě informační opatření: letáky do vozů i zastávek povrchové dopravy, vitrín ve stanicích metra, nasadí informátory v reflexních vestách, hlášení ve vozech.

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Metro čeká dlouhá výluka. Celý týden neprojede centrem Prahy jedna linka

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